860 خانواده جویای کار تسهیلات اشتغال و خودکفایی دریافت کردند

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: بر این اساس طی شش ماهه اول سال جاری، رقم تقریبی معادل 62 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و خودکفایی به مددجویان پرداخت شده است.

علی اصغر شیری ادامه داد: شایسته ترین و اصولی ترین خدمت کمیته امداد سوق دادن مددجویان تحت حمایت به سمت اشتغال و خودکفایی است که این امر باید همواره به شکلی جدی مد نظر قرار گیرد.

این مسئول بیان کرد: ایجاد زمینه دریافت وام، پرداخت وامهای خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه وسیله کار، تامین فضای خودکفایی، ایجاد زمینه دریافت وام و ... از اهم فعالیتهای این بخش به مددجویان به جهت خودکفایی است.

شیری با اشاره به وامهای اشتغال بنگاههای کوچک اقتصادی عنوان کرد: بر این اساس این وامها از محل تسهیلات بانکی به مددجویان مورد حمایت و سایر نیازمندان غیرتحت پوشش با معرفی و تایید امداد توسط بانکهای عامل پرداخت می شود.

ارائه خدمات عمرانی به 597 خانواده تحت حمایت

رئیس اداره مسکن و ساختمان نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون کمیته امداد استان البرز به 597 خانواده تحت حمایت خدمات عمرانی ارائه کرده است.

مصطفی حاج صفرعلی با اشاره به اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن مددجویان اظهار داشت: این خدمات با رقم قابل توجهی شامل خرید، ساخت، تعمیرات و انشعابات به خانوارهای تحت پوشش این نهاد ارائه شده است.

وی، سلامت و توانمندی یک خانواده را در داشتن یک سرپناه سالم دانست و افزود: در دولتهای نهم و دهم شتاب بیشتری به مسئله مسکن محرومین داده شده است که این امر در کاهش مشکلات تاثیر فراوانی دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: کمیته امداد نیز همواره در کنار دولت و در حد توان در جهت تامین حداقل نیازهای ضروری نیازمندان تحت پوشش در بخش مسکن اهتمام داشته است.

هزینه های عمرانی از محل اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی تامین شد

وی اضافه کرد: هزینه های عمرانی انجام شده در خصوص مسکن مددجویان از محل اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی مسکن نیازمندان تامین شده است.

این مسئول از نیکوکاران و خیراندیشان درخواست کرد تا با واگذاری زمین یا تقبل هزینه ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد را یاری دهند.