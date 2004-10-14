امروز در تاريخ

شهادت آيت الله اشرفي اصفهاني :

آيت الله اشرفي اصفهاني در شعبان المعظم 1322 ه ق و مطابق با 1281 ه ش در خميني شهر اصفهان ديده به جهان گشود . پدرش حجه الاسلام ميرزا اسدالله از فقهاي بزرگ آن روز گار و مادر بزرگوارش از سادات عظيم الشان اصفهان بود . آن عالم رباني دروس مقدماتي را در همان شهر خود آموخت و در 12 سالگي رهسپار اصفهان شد تا دروس اصلي حوزوي همچون ادبيات عرب ، فقه ، اصول را نزد استادان بزرگوار آن حوزه علميه بياموزد .







آن عالم رباني در محضر استادان بزرگواري چون سيد مهدي درچه اي ، سيد محمد نجف آبادي ، مدرس و فشاركي كسب فيض كرد اما عطش او در علم آموزي با سير و سلوك بيش از آن رفع مي شد . به همين دليل بود كه وي پس از آن و در سن بيست سالگي تصميم گرفت عازم حوزه علميه قم شود . ايشان در قم از محضر استادان بزرگي چون حضرات آيات شيخ عبدالكريم حائري يزدي ، موسس حوزه علميه قم ، كوه كمره اي ، حاج سيد محمد تقي خوانساري و سيد صدر الدين صدر بهره هاي فراوان برد در اين زمان بود كه به علت سعي وافر در كسب مدارج علمي توانست اجازه اجتهاد را از آيت الله سيد محمد تقي خوانساري بگيرد . آيت الله اشرفي اصفهاني پس از ورود آيت الله بروجردي به حوزه علميه قم ، در درس فقه ايشان شركت جستند و به دليل اهتمام بسيار در تحصيل مورد تفقد استاد قرار گرفتند . عالم بزرگوار نه تنها در سنگر دانش به دفاع از اسلام پرداخت ، بلكه گام به گام در حوزه عمل سياسي نيز همراه امام خميني (ره) عليه رژيم منحوس پهلوي وارد مبارزه شد وتوانست پس از واقعه 15 خرداد 1342 در اين مسير با نشر اعلاميه و نوار سخنراني زمينه هاي گسترش قيام را فراهم آورد . آيت الله اشرفي اصفهاني گام به گام با حضرت امام (ره) همراه بود و تا پيروزي انقلاب اسلامي نقش موثري در دفاع از حركت سياسي عليه رژيم منحوس پهلوي داشت . پس از پيروزي انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) ، در مهرماه 1358 آن عالم فرزانه را به امامت جمعه كرمانشاه منصوب كردند و ايشان تا چنين روزي در سال 1361 ه ش ، خدمات شاياني را در اين سنگر حساس به جامعه اسلامي ارائه كردند . آن شهيد والامقام در دوران دفاع مقدس نيز همواره پشت و پناه رزمندگان اسلام بود و مايه دلگرمي آنان در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به شمار مي آمد . منافقين كوردل كه ترور بزرگان انقلاب اسلامي را در ابتداي انقلاب اسلامي در سرلوحه كار خويش قرار داده بودند براي نخستين بار در سال 1359 به منزل ايشان با يك بمب صوتي حمله كردند كه البته اين حمله ناموفق ماند . در دومين اقدام منافقين كوردل در تيرماه 1360 ايشان را به هنگام ورود به مسجد بروجردي كرمانشاه مورد حمله مسلحانه خود قراردادند كه اين بار نيز به حول و قوه الهي كيد شان به خوشان بازگشت . اما سرانجام در چنين روزي در سال 1361 هنگامي كه ايشان خطبه نخست نماز را آغاز كرده بودند يك نفر به سوي آن عالم رباني هجوم آورد و ايشان را در آغوش گرفت و لحظه اي بعد از انفجار ، معظم له در حالي كه به حالت سجده برروي زمين افتاده بودند به در جه رفيع شهادت نايل آمدند .

هواپيماهاي متجاوز عراقي به هواپيماي بوئينگ 727 هما :







در چنين روزي در سال 1365 ه . ش هواپيماهاي متجاوز عراقي به هواپيماي بوئينگ 727 هما در فرودگاه شيراز حمله كردند كه به علت اصابت موشك عراقي 30 تن از مسافران شهيد شدند.



روز جهاني استاندارد :









استانداردها امروزه مفهوم توسعه بازار جهاني هستند. استانداردها در بازار جهاني امروز در واقع ويژگيهاي بهينه و حداقل هاي كيفيت را در محصولات، خدمات، سيستم ها، روشها و مواد تعيين مي كنند . هنگامي كه استانداردها درگستره بين المللي موردپذيرش واقع مي شوند، قادرند به توسعه بازارهاي جهاني براي كالاها وخدمات كه بر كيفيت يكپارچه و اعتماد مصرف كننده متكي هستند، صورت تحقق ببخشند.استــانداردها زبان فني هستند كه تمامي حرفه هاي جهان براي توليد كالاها، خدمات و سيستم ها، ازآنها بهره مي گيرند و از آنجايي كه هر حرفه اي در هر نقطه اي كه باشد قابليت درك اين زبان را دارد، از اين رو، كالاها وخدمات توليدي برپايه اين زبان هرجا كه توليد شوند كيفيتي يكسان خواهند داشت. استانداردها ممكن است درپي دستيابي موضوعهاي گوناگون همانند تضمين سلامتي واجراي آن باشند، ليكن طبيعت بنيادين واساسي آنها نيل به يك ساختار فني مشترك براي توليد كالاها، خدمات و سيستم ها در مكانهاي مختلف ازطريق ايجاد عوامل معين است.در همين راستا، پايه ريزي براي ايجاد اعتماد مشترك جهت تبادل كالاها و خدمات ميان خريدار و فروشنده در بازار جهاني با بكارگيري استانداردها و آزمونهاي يكسان مي تواند ، روش مشخصي در اين زمينه باشد . استاندارد هاي جهاني ايزو و هچمنين اي سيري درايران تا حدود زيادي مي تواند خلا ناشي از عدم هماهنگي در استاندارد ها را جبران نمايد .





انتخاب انور سادات به عنوان رييس جمهور مصر :







درچنين روزي درسال 1970 ميلادي انورسادات پس ازمرگ جمال عبد الناصركه در28 سپتامبرهمان سال اتفاق افتاد ، به اتفاق آراء عهده داررياست جمهوري مصر شد .محمد انور سادات رئيس جمهورمعدوم مصربا امضاء قراردادي با رژيم صهيونيستي درجهت مشروعيت دادن به موجوديت رژيم اشغالگرصهيونيستي برآمد واين رژيم سرطاني را به رسميت مي شناخت. همين امر باعث شد كه بسياري ازنيروهاي عرب عليه چنين امري موضع بگيرند وسادات راخائن تلقي نمايند . برهمين اساس بود كه عده اي ازجوانان مصري درپاسخ به عمل ننگين انورسادات درصدد پاسخ برآمدند. انورسادات درسال 1981 ميلادي به دست خالد اسلامبولي اعدام انقلابي شد .

محمد انور سادات در سال 1949 ميلادي با جمال عبد الناصر همراه شد و پس از كودتاي افسران جوان مصري به عنوان سخنگوي انقلاب نخستين اعلاميه فرماندهي را براي خبر نگاران خواند . وي پس از ترقي سريع در مشاغل دولتي ، در سال 1960 به رياست مجمع ملي مصر انتخاب گرديد و در سال 1964 ميلادي معاون رييس جمهور اين كشور شد . او پس از مرگ عبد الناصر به رياست جمهوري مصر رسيد . وي در طول رياست جمهوري خود با امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد با مناخيم بگين به نوعي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و در صدد صلح با اين رژيم بر آمد . اما اين روش او مورد قبول بسياري از مصريان قرار نگرفت .دراكتبر 1981 ميلادي ، هنگاميكه رئيس جمهور مصر در مراسم روز ارتش اين كشور در جايگاه ويژه مشغول سان ديدن از رژه سربازان بود ، اعدام انقلابي شد. شرح ماجرا بدين گونه است كه به هنگام رژه ، دو افسر ، دو درجه دار و دو سرباز از صف رژه روندگان خارج شدند وبا نارنجك و سلاحهاي خودكار به سوي جايگاه انور سادات حمله بردند كه در اين حمله رئيس جمهوري مصر و 9 تن ديگر كشته شدند و گروهي نيز مجروح گرديدند. پس از بازجويي هاي اوليه ، 24 نفر از عوامل اعدام انقلابي سادات در دادگاه نظامي مصر محاكمه شدند. با ورود متهمان به دادگاه، خالد فرياد كشيد : « انا خالد الاسلامبولي، انا قاتل السادات، انا قاتل الفرعون، انا قاتل الطاغوت، في سبيل الله قمنا، لتبغي رفع اللوا، لا حزب عملنا، نحن للدين فداء، الله اكبر، لااله الا الله، عليها نحيا و نموت، في سبيلها نجاهد، عليها نلقي الله .»سرانجام در چنين روزي در سال 1361، ستوان يكم خالد اسلامبولي، متهم رديف اول و استوار يكم حسين عباس محمد، متهم رديف سوم به اعدام محكوم شدند و به درجه شهادت نايل آمدند .



ترور ناموفق نجيب محفوظ :

درچنين روزي درسال 1994 ميلادي نجيب محفوظ بر نده جايزه نوبل ادبي مورد حمله قرار گرفت كه ازاين حمله توانست جان سالم به در برد . هنوز عوامل آن مشخص نشده اند .



خود گرداني جمهوري مادگاسكار :

درچنين روزي درسال 1958 ميلادي ، جمهوري مالاگاشي به عنوان يك دولت خود گردان مطرح شد .



افتتاح نخستين راه آهن ژاپن :





درچنين روزي درسال 1872 ميلادي نخستين راه آهن ژاپن به طول 18 مايل بين توكيو ويوكوهاما راه اندازي شد .



كشف نخستين چاه نفت در عراق :





درچنين روزي درسال 1927ميلادي جستجوگران نفت درخاورميانه ، نخستين چاه نفت را درشمال عراق درمنطقه كركوك يافته و مورد بهره برداري قرار دادند .



تولد جيمز دوم :

جيمزدوم پادشاه انگلستان درچنين روزي درسال 1633ميلادي ديده به جهان گشود . وي بين سالهاي 1685 ميلادي تا 1688 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد ماسائوكا شيكي :

شيكي شاعربرجسته ژاپني درچنين روزي درسال 1867 ميلادي به دنيا آمد . وي درشيوه شعرهايكو وتانكا چيره دست بود . تصانيف آب نمك عنوان مهمترين اثرادبي اوست .



تولد الكساندر فون زملينسكي :



زملينسكي آهنگساز بر جسته اطريشي در چنين روزي در سال 1871 متولد شد . اشنيمن عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد امامون دوالرا :

دوالرا رييس جمهور ايرلند در چنين روزي در سال 1882 ميلادي به دنيا آمد . وي سه بار و بين سالهاي 1937 تا 1948 ، 1951 تا 1954 و همچنين 1957 تا 1959 سمت رياست جمهوري ايرلند را بر عهده داشت .



تولد كاترين مانسفيلد :

مانسفيلد نويسنده نيوزلندي درچنين روزي درسال 1888ميلادي ديده به جهان گشود .

وي براي تحصيل به لندن رفت ودر انگلستان ماندگار شد.اونخستين مجموعه داستاني خود را با عنوان در يك پانسيون آلماني و در 23 سالگي منتشر كرد . سبك تازه او كه يادآور داستانهاي چخوف بود ، نگاه منتقدين ادبي را معطوف به وي كرد . دفتر خاطرات و نامه هاي او كه سال ها پس از مرگش به چاپ رسيدند، همراه با داستانهاي كوتاه او به اكثر زبان هاي زنده دنيا ترجمه شده اند. تا ساحل ، ميوه آبدار آشيانه هاي كبوتر، ميهماني باغ و خانه عروسك از مهمترين آثار ادبي اويند . مانسفيلد در سن 35 سالگي بر اثر ابتلا به بيماري سل دار فاني را وداع گفت .



تولد اي اي كامينگز :

كامينگزشاعرآمريكايي درچنين روزي درسال 1894 ميلاد ديده به جهان گشود . لاله ها ودودكش ها عنوان مهمترين اثرادبي اوست .



تولد لا مونت يانگ :

يانگ آهنگسازآمريكايي درچنين روزي درسال 1935 ميلادي متولد شد . تركيب در سال 1990 ميلادي عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



