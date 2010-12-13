افزایش 30 درصدی توان پلیس در طرح زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی دوشنبه در مراسم طرح زمستانی پلیس راهور گفت: مهمترین ویژگی طرح زمستانی امسال افزایش 30 درصدی توان عملیاتی پلیس راهور است.
وی افزود: همچنین با هماهنگی وزارت کشور نیروهای محلی از جمله شهرداری ها نیز در طرح زمستانی پلیس را همراهی می کنند.
سردار مومنی با تاکید بر اینکه در طرح زمستانی امسال 250 هزار نیرو از دستگاههای مختلف حضور دارند افزود: به جهت حفظ سلامتی جامعه امسال کنترل خودروها از مبداء آغاز می شود تا از تردد خودروهای بدون ایمنی و زنجیر چرخ جلوگیری شود.
نظر شما