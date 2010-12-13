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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر رسالت همگانی است

ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر رسالت همگانی است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را رسالتی همگانی دانست و بر لزوم نهادینه شدن آن در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف و پیام قیام عاشورا خاطرنشان کرد: نهضت امام حسین (ع) تداعی‌گر امر به معروف و نهی از منکر است.

داننده افزود: عزاداران حسینی باید بر زنده نگه داشتن اهداف و روشنگری ابعاد و زوایای این واقعه عظیم اهتمام ورزند.

وی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر ‌ضامن سعادت و سلامت جامعه اسلامی بوده و پایه های وحدت اجتماعی مردم را مستحکم می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قیام عاشورا را عامل احیای اسلام ناب محمدی (ص) عنوان کرد و گفت: اصحاب فرهنگ و هنر با توجه به در دست داشتن ابزار کارآمد و تأثیرگذار هنر می توانند نقش موثری در تبیین اهداف و انتقال و گسترش فرهنگ عاشورایی داشته باشند.

داننده با اشاره به حضور هنرمندان در صف اول جنگ نرم با دشمنان، تاکید کرد: تنها راه مؤثر برای مقابله با هجمه گسترده فرهنگی، تمسک به فرهنگ عاشورا و بسط و گسترش آن در جامعه است. 

کد مطلب 1209837

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