برگزاری مراسم عزاداری "در سوگ خورشید" در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در دعوتنامه این مجمع ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم به تمامی دانشجویان و فرهنگیان افغانستان، آمده است: ای ماه خون! بار دیگر از راه می‌رسی و با نسیم گرم کربلایی، قصه آلاله‌های سرخ را به گوش جان می‌رسانی. دوباره سکوت تاریخ را درهم می‌شکنی و بغض ناله را از تنگنای حنجره‌ها آزاد می‌کنی. بانگ چاووش کاروانت به گوش می‌رسد و شیدائیان را دوباره به مهمانی شور و حماسه فرا می‌خواند و جان عشاق را از جام گریه سرمست می‌کند.

این مجمع در ادامه دعوتنامه خود عنوان کرده است: محرم راز دل بلاجویان و حرم مصفای اهل دل است، محرم نقطه پرگار اهل ولایت، محرم کتاب خون و شهادت، شور و شعور و کتاب عشق و شکوه شقایق شیدایی و کتاب غلبه نور بر ظلمت و جهل و نادانی است.

مراسم عزاداری "در سوگ خورشید" از ساعت 18:30 تا 21 در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برپا می‌شود و وسیله ایاب و ذهاب برای دانشجویان از مقابل پارک دانشجو فراهم است.