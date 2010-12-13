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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

برگزاری مراسم عزاداری "در سوگ خورشید" در دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری مراسم عزاداری "در سوگ خورشید" در دانشگاه تربیت مدرس

مجمع فرهنگی دانشجویان افغانستان (فدا) امروز دوشنبه 22 آذر مراسم عزاداری به مناسبت ایام محرم و عاشورای حسینی با عنوان "در سوگ خورشید" در مسجد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌  در دعوتنامه این مجمع ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم به تمامی دانشجویان و فرهنگیان افغانستان، آمده است: ای ماه خون! بار دیگر از راه می‌رسی و با نسیم گرم کربلایی، قصه آلاله‌های سرخ را به گوش جان می‌رسانی. دوباره سکوت تاریخ را درهم می‌شکنی و بغض ناله را از تنگنای حنجره‌ها آزاد می‌کنی. بانگ چاووش کاروانت به گوش می‌رسد و شیدائیان را دوباره به مهمانی شور و حماسه فرا می‌خواند و جان عشاق را از جام گریه سرمست می‌کند.

این مجمع در ادامه دعوتنامه خود عنوان کرده است: محرم راز دل بلاجویان و حرم مصفای اهل دل است، محرم نقطه پرگار اهل ولایت، محرم کتاب خون و شهادت، شور و شعور و کتاب عشق و شکوه شقایق شیدایی و کتاب غلبه نور بر ظلمت و جهل و نادانی است.

مراسم عزاداری "در سوگ خورشید" از ساعت 18:30 تا 21 در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برپا می‌شود و وسیله ایاب و ذهاب برای دانشجویان از مقابل پارک دانشجو فراهم است.

کد مطلب 1209847

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