یک هزار ناشر در پنجمین نمایشگاه کتاب خوزستان شرکت می کنند

مسعود حمیدی‌ نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز، اظهارداشت: مقدمات لازم برای برگزاری پنجمین نمایشگاه کتاب و نرم افزار استان خوزستان فراهم شده است و پیش بینی می شود ناشران داخلی برای شرکت در این نمایشگاه استقبال چشم گیری داشته باشند.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه از 18 تا 24 دی ماه امسال در محل نمایشگاه دائمی اهواز برگزار می شود.



این مقام مسئول در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: نمایشگاه بین ‌المللی اهواز به عنوان محل برگزاری نمایشگاه تعیین شده‌ که در حال حاضر اقدامات لازم برای استقرار ناشران در نمایشگاه از هم اکنون آغاز شده است.



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه نمایشگاه کتاب امسال باید کاستی‌ ها و کمبودهای نمایشگاه سال گذشته را برای علاقه ‌مندان به کتاب در استان جبران کند، گفت: از تمام دستگاه‌ های مربوط خواسته می ‌شود تا در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه همکاری کنند.



حمیدی نژاد یکی از بخش ‌های جانبی نمایشگاه کتاب امسال را بخش نرم افزار عنوان کرد و افزود: قصد داریم امسال در این بخش به شکل چشمگیر و قوی ‌تر از گذشته وارد شویم و عرضه این نوع محصولات به شکل ویژه ‌ای انجام خواهد شد.



وی همچنین از برگزاری سومین نمایشگاه بین ‌‌المللی کتب تخصصی دانشگاهی از چهارم تا نهم دی ماه امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد و اعلام کرد: در این نمایشگاه ناشران شناخته شده خارجی نیز حضور خواهد داشت.