به گزارش خبرگزاری مهر، پذیره نویسی نخستین بانک مجازی ایران که بانک الکترونیکی آرین نام دارد، در نیمه نخست دی ماه سالجاری انجام و 40 درصد سهام آن به مبلغ 280 میلیارد ریال از طریق شعب بانک کارآفرین و فرابورس عرضه عمومی خواهد شد.

بانکهای مجازی، نسل نوینی از بانکها به شمار می روند که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بی نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصولات متنوع بانکی را به عموم عرضه می کنند.

دسترسی 24 ساعته ( هر زمان و هر مکان)، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانکها است که آینده صنعت بانکداری را دگرگون خواهد کرد.