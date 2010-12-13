۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

نخستین بانک مجازی ایران پذیره‌نویسی می‌کند

به استناد مجوز صادرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین بانک مجازی کشور پذیره نویسی سهام خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیره نویسی نخستین بانک مجازی ایران که بانک الکترونیکی آرین نام دارد، در نیمه نخست دی ماه سالجاری انجام و 40 درصد سهام آن به مبلغ 280 میلیارد ریال از طریق شعب بانک کارآفرین و فرابورس عرضه عمومی خواهد شد.

بانکهای مجازی، نسل نوینی از بانکها به شمار می روند که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بی نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصولات متنوع بانکی را به عموم عرضه می کنند.

دسترسی 24 ساعته ( هر زمان و هر مکان)، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانکها است که آینده صنعت بانکداری را دگرگون خواهد کرد.

