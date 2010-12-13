تولید لوح فشرده نورالاحکام در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد قربانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این لوح فشرده نسخه ویرایش شده مجموعه نرم افزاری نورالاحکام از تولیدات گذشته مرکز نور است که به صورت پنج حلقه CDعرضه شده بود.



وی ادامه داد: حجم کم، ارائه منوی فایل‌های برنامه بر روی دستگاه‌های پخش خانگی از قابلیت‌های جدید لوح فشرده نورالاحکام است.



مدیر بخش امور کاربران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قابلیت جستجو در عناوین در حین استفاده از برنامه در سیستم‌های کامپیوتری و ویرایش جدید عناوین و رفع پاره‌ای مشکلات موجود در نسخه‌های پیشین را از دیگر ویژگی‌های نسخه جدید عنوان کرد.



قربانی در ادامه بیان کرد: این مجموعه یکی از ارزشمند‌ترین و پرکاربردی‌ترین تولیدات عمومی صوتی و تصویری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است.

