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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

مدارس برخی شهرهای استان زنجان تعطیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: در پی بارش های شدید برف در مناطق مختلف استان زنجان مدارس ابتدایی شهر زنجان تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بنا به اعلام آموزش و پرورش استان زنجان مدارس ابتدایی شهر زنجان و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان ایجرود تعطیل است.

پس از گذشت 70 روز از آغاز فصل بارندگی، بارش اولین برف پاییزی در زنجان که از ساعات اولیه بامداد امروز آغاز شده است، باعث شادمانی مردم شده است.

ورود سامانه بارش زا از شمالغرب کشور، استان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و بارش باران و برف از اواخر شب گذشته در زنجان آغاز شده است و به گفته مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، تا اوایل صبح فردا نیز ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 1209855

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