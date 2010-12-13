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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

شهرک سینمایی با تصویب هیئت دولت در ساوه احداث می‌شود

در سومین دور از سفرهای استانی هیئت دولت و در سفر به استان مرکزی، احداث شهرک سینمایی به تصویب دولت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازدید معاون امور سینمایی از محیط درنظر گرفته شده برای شهرک سینمایی در منطقه زرندیه ساوه و متعاقب آن دیدار شمقدری با نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان این منطقه با مساحتی در حدود 500 هکتار برای شهرک سینمایی انتخاب و مقرر شد این موضوع در هیئت دولت طرح گردد که این مهم با تصویب احداث شهرک سینمایی در سومین دور از سفرهای استانی هیئت دولت در سفر به استان مرکزی انجام پذیرفت.

کارگروه فرهنگی دولت به لحاظ تقویت بنیه زیرساخت‌های سینمایی وبهینه سازی چرخه تولید فیلم در کشوردر زمینی به وسعت 500 هکتار در منطقه زرندیه ساوه در استان مرکزی احداث شهرک سینمایی را تصویب کرد.

طبق بررسی‌هایی که انجام گرفته بود تغییر مکانی شهرک سینمایی هشتگرد به دلیل عدم تناسب شرایط جغرافیایی و اقلیمی لازم می‌کرد و در همین رابطه این شهرک جایگزین شهرک سینمایی هشتگرد خواهد شد. دفتر توسعه فناوری معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه پیگیری و تقویت زیر ساخت های سینمایی کشور را بر عهده دارد.

کد مطلب 1209868

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