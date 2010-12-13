16 هزار نیرو در وزارت جهاد کشاورزی جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی صدر السادات در حاشیه اولین همایش تحول در نظام اداری فارس در گفتگو با خبرنگاران گفت: به دلیل ادغامی که طی چند سال گذشته انجام شد در برخی از بخشهای وزارت جهاد کشاورزی با فراوانی نیرو و در بخش دیگر با کمبود نیرو مواجه شدیم که در این راستا برنامه تعدیل و تامین نیرو را در پیش داریم.

وی ادامه داد: تغییر و تحول در ادارات به معنی تعدیل نیرو نیست و باید توجه داشت که تغییر و تحول باید در سطح بالا شروع شود و مدیران نیز در این بحث پیشگام باشند.

معاون وزیر جهاد کشاوری با بیان اینکه برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح تحول اداری در این وزارتخانه برنامه ریزی هایی صورت گرفته، افزود: 10 برنامه و 61 زیر برنامه در راستای انجام تحولات اداری تدوین شده که هر کدام به نوبت در حال اجرا است.

صدرالسادات تاکید کرد: عمده ترین مشکل در این بخش نبود برنامه های مشخص کاربردی اجرایی در خصوص تحول سازمانی بود که ما باید از الزامات و تکالیف به عنوان برنامه عملیاتی استفاده می کردیم.

وی تصریح کرد: یکی از مباحثی که باید به آن توجه کرد ایجاد دانش تحول در سازمان است که اگر چنین دانش و نگاهی را ایجاد نکنیم در اجرایی کردن تحول کارایی لازم را نخواهیم داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در اجرایی شدن این طرح مشکل اعتبارات وجود ندارد، گفت: در بحث تحول نظام اداری کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی نیست، ولی در کل هیچگونه محدودیت اعتباری و مالی در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و تاکید همگان به اجرایی شدن کامل این طرح است.

صدر السادات تاکید کرد: یکی از افتهای این طرح هم ردیف عنوان کردن تحول اداری با تعدیل سازمانی است که در این راستا باید عنوان کرد این دو بحث به طور کامل از هم جدا هستند.