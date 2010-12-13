آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای مسلمان در تولید واکسن

عبدالحسین دلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: موسسه رازی در جهت افزایش کمی و ارتقای کیفی همکاری ها با کشورهای دوست و مسلمان در زمینه تولید واکسن تلاش خواهد کرد.

وی ادامه داد: تشخیص قطعی بیماری‌ها و تهیه واکسن آنها اکنون بدون نیاز به سایر کشورها در داخل ایران انجام می‌شود که این امر باید همچنان تداوم داشته باشد.

درخواست ایتالیا از موسسه رازی برای اجرای طرحهای مشترک

این مسئول بیان کرد: با توجه به پیشرفتهای علمی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید واکسن، برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا از موسسه رازی درخواست اجرای طرحهای مشترک در این کشور را دارند.

وی اظهار داشت: محققان موسسه رازی موفق به تولید واکسن "لاکتوکوکوزیس" ماهی قزل آلای رنگین کمان و تهیه نوعی از سلولها و رده‌های سلولی قابل استفاده در تهیه واکسنهای طیور از دم مارمولک شدند.

رئیس موسسه رازی در خصوص بیماری لاکتوکوکوزیس نیز عنوان کرد: این بیماری یک بیماری عفونی سپتیسمیک است که گاهی به صورت مزمن و گاهی به شکل حاد و بدون علامت سبب بروز بیماری می شود.

این بیماری در بسیاری از گونه های ماهیان گزارش شده است

دلیمی گفت: این بیماری در حداقل 24 گونه از ماهیان از جمله ماهی قزل آلای رنگین کمان و شاه میگوی آب شیرین گزارش شده است ضمن اینکه تلفات ناشی از این بیماری در برخی از گونه های ماهیان پرورشی به بیش از 50 درصد در طول دوره پرورش می رسد.

وی با اشاره به خسارات اقتصادی فراوان ناشی از این بیماری در صنعت پرورش ماهی ادامه داد: با درخواست و همکاری اداره کل شیلات استان فارس پس از چهار سال تحقیق و پژوهش و با استفاده از فناوری بومی تولید آزمایشی با همکاری بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز با موفقیت تولید شد.

این مسئول افزود: پایداری این واکسن به مدت یک سال مورد تایید قرارگرفته و صرفه جویی ارزی حاصل از قیمت تمام شده آن 90 درصد است.