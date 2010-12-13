9 مرکز ترک اعتیاد فاقد مجوز در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در شورای مواد مخدر افزود: این مراکز تعیین تکلیف شوند بنابراین فعالیت این مراکز بسیار خطر ناک است و در صورت اقدام به اخذ مجوز برخورد قضایی خواهند شد.

وی ادامه داد: در بحث اعتیاد باید به درمان، پیشگیری و برخورد توجه جدی شود به همین خاطر در استان درمان و پیشگیری در اولویت است که در این راستا اقدامات و برنامه های لازم در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.

رئوفی نژاد همچنین در خصوص آمار و مشخصات معتادین در دانشگاه ها و ادارات ادامه داد : ارگانهای ذیربط باید ظرف 48 ساعت آینده، آمار دقیق تعداد معتادان تحت پوشش خدمات درمانی را به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر ارائه دهند.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه بحث درمان معتادین در استان باید جدی گرفته شود، افزود: در این راستا باید برنامه ماندگار و منسجم در درمان ساماندهی و در نظر گرفته شود بنابراین صورت در بحث شیوه های درمان استان وضعیت آشفته ای دارد.

وی صدور مجوز و شیوه های درست درمان برای معتادین را در گرایش معتادین به مراکز ترک اعتیاد بسیار موثر و مفید دانست و افزود : برای آشنایی معتادین با این مراکز تابلو نصب شود و مجوز صادر شود و در صورت عدم مجوز این مراکز تعطیل خواهند شد .

استاندار زنجان در ادامه توجه به مراکز درمانی، کمپها، اشتغال آموزش، کمکهای مردمی را یاد آور شد و گفت: برای هر کدام از این موارد برنامه ای منسجم و مدیریتی ارائه شود و در این راستا باید مدیران و مسئولان زیر بط کارهای لازم را در دستور کار داشته باشند .

رئوفی نژاد همجمه غرب را علیه جوانان ایرانی را یادآور شد و افزود: در حال حاضر سیاست استکبار گرایش و جایگزین کردن مواد مخدر صنعتی (شیشه و کراک ) است که ایران در ترانزیت قرار دارد که مبارزه با این امر عزم جدی مدیران را می طلبد که برخورد جدی را در پیش گیرند که مصرف یکبار از این موادده برابرمصرف مواد مخدر است.

رئوفی نژاد تاکید کرد : آموزش در زندانها، شیوه درمان درست، استفاده از توان مردمی می توانند موثر باشند و ماندگاری این کارها به عینه می توان مشاهده می شود .

استاندار زنجان خاطرنشان کرد : در جلسات از کمپها و مراکز ترک اعتیا دعوت شوند بنابراین این افراد در خط مقدم می باسند که حضور اینها ساماندهی در کارها و اثر روانی در معتادین را دارد که این قضیه را می فهمند که دولت تا چه اندازه به سلامتی اینها اهمیت می دهد

همچنین جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان با انتقاد از عدم اعلام آمار معتادان تحت درمان از سوی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی استان، گفت: متاسفانه این ارگان ها همکاری لازم را با شورای هماهنگی ندارند.

محمدقاسمی تبار به فعالیت 9 کمپ فاقد مجوز در سطح استان اشاره کرد و افزود: باید روند ارائه مجوز به این مراکز تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه ادامه فعالیت بدون مجوز این کمپ ها دهن کجی به قوانین کشور اس ادامکه داد: باید شرایط برای فعالیت قانونی این مراکز فراهم شود.

قاسمی تبار الزام متولیان کمپهای ترک اعتیاد را به رعایت قوانین ضروری دانست و یادآور شد: در صورت عدم همکاری این افراد، کمپ ها باید پلمپ شوند.