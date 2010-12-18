داوران بیشتر دقت می کردند شرایط پرسپولیس بهتر بود/ تابع نظر دایی هستم

بازیکن پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدت 2 ماده به دلیل شکستگی پا از میدان به دور بودم اما خدا را شکر شرایط جسمانی من بهتر شده است و به تمرینات بازگشته ام. در حال حاضر آماده حضور در مسابقات هستم و هر زمان که علی دایی تشخیص دهد به میدان خواهم رفت. باید از دکتر زرینه و تمامی اعضای گروه پزشکی پرسپولیس که به بهبود هر چه سریعتر من کمک کردند قدردانی کنم.

وی درباره وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تیم ما از نظر فنی مشکلی ندارد. ما درهر بازی با تمام انگیزه به میدان می رویم. من معتقدم اگر چند بازی گذشته پرسپولیس را مرور کنیم متوجه می شویم داوران اگر کمی دقت بیشتری به خرج می دادند تیم پرسپولیس هم اکنون 15 امتیاز بیشتر از امتیازات فعلی اش کسب می کرد. البته من در این باره اظهار نظر نمی کنم و قضاوت را به کارشناسان داوری و مردم می سپارم.

زارعی افزود: به تمام هواداران قول می دهیم که بازیکنان پرسپولیس با انگیزه کامل در هر بازی به میدان می روند و به امید خدا در نیم فصل دوم با کسب نتایج بهتر پرسپولیس به جایگاه واقعی خود باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه تیم پرسپولیس چند بازی پیاپی در تهران را پیش رو خواهد داشت، گفت: این بهترین فرصت است تا بتوانیم میزان امتیازهای خود را افزایش دهیم و بار دیگر به جمع مدعیان بالای جدول باز گردیم.

زارعی در پایان پیرامون گروه دشوار پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گفت: به هر حال برای موفقیت در آسیا باید هر حریفی را شکست دهیم و به امید خدا در آسیا نیز موفق خواهیم بود.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 14:15 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه تهران به مصاف تیم صبای قم خواهد رفت.