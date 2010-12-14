جزئیات آماده شدن کاروان آسیایی غزه/ سمپاتی هندی ها با ملت فلسطین

"سونیل کومار" سردبیر روزنامه "چاتیسگارح" (Chhattisgarh) هند که از اعضای کاروان آسیایی نجات غزه است در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از 34 سال پیش از زمان دوران گاندی مردم هند همدردی زیادی با ملت فلسطین داشته اند.

وی در ادامه ضمن توضیح درباره کاوران آسیایی نجات غزه گفت: 50 نفر هم اکنون در این کاروان حاضر هستند. در روزهای اخیر افرادی از پاکستان، جمهوری آذربایجان، اندونزی و مالزی نیز به آن پیوسته اند و ما در 27 ماه جاری در نوارغزه خواهیم بود.

این روزنامه نگار در ادامه درباره شکل گیری این گروه در هند گفت: تلاش برای تشکیل این گروه چند ماه طول کشید. افرادی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ژاپن، هند، مالزی، اندونزی، آذربایجان و آمریکا (که یک خانم ایرانی الاصل به نام اعظم است) به هند آمده و به این گروه پیوستند. افرادی از پاکستان مستقیماً به تهران آمده و به ما پیوستند، افرادی از مالزی و اندونزی نیز در ایران به ما پیوستند. افرادی دیگری هم از کشورهای مسیر از جمله سوریه، مصر در راه به ما خواهند پیوستند.

سونیل کومار درباره احتمال حمله به این کاروان از سوی رژیم اسرائیل گفت: من دلیلی برای حمله به کاروان نمی بینم. ما یک کاروان صلح هستیم که اعتقادی به خشونت نداریم. اگر هم آمریکا و اسرائیل بخواهند مانع از این کاروان شده و حمله ای به آن بکنند ما آمادگی حفاظت از خودمان را داریم.

این روزنامه نگار هندی در ادامه یادآور می شود: افرادی که در کاروان هستند که به لحاظ روانی خود را آماده حمله هم کرده اند و از این بابت نگرانی ندارند.

کومار درباره انگیزه هایش از پیوستن به کاروان گفت: من از زمان های گذشته از دوران کودکی ام با آلام مردم فلسطین آشنایی داشتم. زمانی که 34 سال قبل در روزنامه شروع به کار کردم این روزنامه حامی ملت فلسطین بود. در آن زمان دولت هند یکی از حامیان بزرگ ملت فلسطین بود، اما اکنون اینگونه نیست. امروزه مردم هند تحت نفوذ شدید آمریکا و اسرائیل قرار دارند. 34 سال قبل یاسر عرفات رئیس ساف مانند یک معاون برای ایندیرا گاندی نخست وزیر هند بود. بنابراین هند حمایت زیادی از فلسطین در آن روزها داشت که دیگر اینگونه نیست زیرا که سیاست هند بیشتر طرفداری از آمریکاست.

وی درباره موضع دولت هند در برابر رژیم اسرائیل نیز افزود: هند بزرگترین وارد کننده تسلیحات نظامی، اطلاعاتی و امنیتی از اسرائیل است و با این رژیم همکاری های اطلاعاتی دارد. هند تحت نفوذ بسیار اسرائیل و آمریکا قرار دارد و به این دلیل است که این کشور از فلسطین و آرمان آن حمایت نمی کند.

کومار درباره همدردی با ملت فلسطین در بین مردم هند می گوید: مردم هند امروز شناختی از فلسطین و آرمان آن ندارند. به خاطر اینکه تمامی اخبار از خارج از هند می رسد. این اخبار از رسانه های آمریکایی به دست ملت هند می رسد، خبرگزاری هایی آمریکا، شبکه های تلویزیونی آمریکا، روزنامه های این کشور و اینها منبع عمده اخبار و اطلاعات مردم هند بشمار می روند.