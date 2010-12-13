به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "عروج افلاکیان" ویژه بزرگداشت سی امین سالگرد شهادت سرلشگر خلبان احمد کشوری صبح امروز دوشنبه 22 آذرماه با حضور برخی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری در سالن سروناز ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در این مراسم طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تقارن این برنامه با ایام محرم، شهادت فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا ارتش "جانباز امیر فروزنده" را که اخیرا در سانحه ای به شهادت رسید تسلیت گفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به پیشینه خانوادگی و ویژگی های نظامی و اخلاقی شهید کشوری بر نقش این خلبان برجسته در سرکوب ضد انقلاب در غائله کردستان و مناطق شمالغرب کشور در سالهای آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: شهید کشوری پرچمدار خیل عظیم خلبانان شجاع هوانیروز بود.



وی با اشاره به نقش هوانیروز در ابتدای جنگ تحمیلی صدام علیه ایران یادآور شد: حضور برجسته خلبانان شجاع هوانیروز در طول هشت سال دفاع مقدس به جهت این بود که اساتیدی چون شهیدان کشوری، شیرودی، سهیلیان و... داشتند.



در این مراسم امیر احدی فرمانده هوانیروز نیز با گرامیداشت ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) طی سخنان کوتاهی به بیان زندگینامه شهید کشوری و ویژگی های شخصیتی ایشان از زبان شهید صیاد شیرازی و شهید فلاحی پرداخت.



طاهایی استاندار مازندران که به همراه فرماندار و شهردار" کیاکلا" زادگاه شهید احمد کشوری در این مراسم شرکت کرده بود نیز طی سخنانی به بیان چند خاطره از شهیدان کشوری، شیرودی و صیاد شیرازی در زمان مسئولیت خود به عنوان فرماندار و نماینده تنکابن پرداخت.



حجت الاسلام آل هاشم: ما نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت هستیم



در ادامه رئیس عقیدتی- سیاسی ارتش نیز طی سخنانی، تجلیل از شهید کشوری را تجلیل از فرهنگ و مقام شهادت خواند و گفت: مردم و نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس از بسیجی و سرباز گرفته تا سردار و امیر عاشق هوانیروز بودند و وقتی صدای هلکوپتری می آمد رزمندگان اسلام در جبهه ها قوت قلب می گرفتند. پس این تجلیل، تجلیل از تمام خلبانان و کارکنان فنی هوانیروز است.



حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به شخصیت اخلاقی و نظامی شهید کشوری، تنها برگزاری برنامه بزرگداشت شهدا را کافی ندانست بلکه حشر و نشر با شهدا را کامل کننده این مراسم عنوان کرد و افزود: خانواده شهدا آیات مجسم ایثار و فداکاری هستند. آنان کسانی هستند که استقلال و آرامش کشور ما را تضمین کردند.

وی با با بیان اینکه ما باید ارزشهای دفاع مقدس را با فرهنگ عاشورا پیوند بزنیم، تأکید کرد: ارزشهای دفاع مقدس زائیده فرهنگ عاشورا است. رزمندگان ما با الهام از عاشورا و توسل به ولایت سالار شهیدان اباعبدا... الحسین(ع) انگیزه حضور خود را در جبهه ها یافتند و شوق و ذوق شهادت در همه وجود آنها قرار گرفته بود به گونه ای که می توان گفت دفاع مقدس تکرار کربلا بود.



وی در پایان با اشاره به وصیت نامه شهدا مبنی بر اطاعت از ولایت فقیه تأکید کرد: امروز هر کسی در هر مقام و لباسی به انسجام، وحدت و امنیت کشور آسیب بزند به خونهای شهدای عزیز ما خیانت کرده است.



در پایان این مراسم ضمن تجلیل ویژه از فرزند شهید سرلشگر احمد کشوری از خانواده شهیدان سرلشکر سیدفاطمی، سرتیپ علی اکبر رستم زاده، سرگرد حسین رنجبر، سرلشگر یحیی روزبهانی، ستوان سوم عربعلی رنجبر و سروان عبدالمحمد راستار و نیز از جانباز خلبان رحیم پزشکی و سرهنگ خلبان صفر پایخانی با اهدای لوح تقدیر شد.