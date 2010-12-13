خبرنگار مهر درباره اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر اجرای طرح دور کاری از وزارت نفت کسب اطلاع کرد: با دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت، مقرر شد تا اطلاع ثانوی 40 درصد از کارکنان پایتخت نشین صنعت نفت به صورت دور کار به فعالیتهای کاری خود ادامه دهند.

بر اساس این بخشنامه که به تمامی معاونان چهار شرکت مادر تخصصی، روسای ستادی و معاونان وزارت نفت ابلاغ شده، یکی از مهمترین دلایل اجرای طرح دور کاری مقابله با آلودگی هوای تهران عنوان شده است.

وزیر نفت تاکید کرده است: اجرای این طرح باید به گونه ای اجرا و مدیریت شود که خللی در فعالیتهای روز مره صنعت نفت به ویژه در استان تهران ایجاد نکند.

با بخشنامه جدید این عضو کابینه دولت، برخی از شرکتهای خدماتی وزارت نفت همچون شرکت گاز استانی، بهداشت و درمان صنعت نفت و پخش فرآورده های نفتی مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند.

دولت اخیرا 29 دستگاه را موظف به اجرای طرح "دور کاری" کرده که تا کنون هیچ لیستی از مشاغلی که به خانه‌ها منتقل خواهند شد ارائه نشده است اما برآوردها نشان می‌دهد که احتمالا بیش از 619 هزار کارمند دولتی شامل این طرح جدید شوند.