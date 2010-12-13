بخشداری آسارا آماده مقابله با سرماست

بخشدار آسارا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همه ساله با برودت هوا و بارشهای پاییزی و زمستانی این اداره موظف به انجام هماهنگی با دستگاههای خدمات رسان به ویژه در مسیر کرج چالوس است.

وی افزود: با همکاری راهداری آسارا تجهیزات مختص زمستان و بازگشایی راهها در مسیر آماده شده است و در صورت نیاز و برودت هوا و تداوم بارشها از این تجهیزات بهره گرفته خواهد شد.

باقری بیان کرد: هلال احمر منطقه و بسیج و سایر ارگانهای خدمات رسان نیز در منطقه در آمادگی کامل به سر می برند و در تعطیلی پیش رو نیز تلاش شده با اجرای تمهیدات ترافیکی خدمات مناسبی به مسافران مسیر کرج چالوس ارائه شود.

وی در خصوص اولین بارش برف پاییزی در کرج نیز اظهار داشت: بارش برف و باران در این منطقه نیز موجب خوشحالی مردم بویژه کشاورزان شده است.

باقری افزود: اکنون دمای هوا در ارتفاعات البرز جنوبی تاحدود زیادی کاهش یافته است

این مسئول بیان کرد: صبح امروز نیز در بعضی ارتفاعات این منطقه بارش بصورت باران و تگرگ بود.