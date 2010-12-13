جنگلهای هیرکانی در آتش بی کفایتی می سوزد/ مسئولان با مردم صادق باشند

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود با وجود تلاشهای شبانه روزی صورت گرفته هنوز این آتش خاموش نشده و متاسفانه همچنان شعله ور است.

وی از عدم اطلاع رسانی شفاف مسئولان استان درباره آتش سوزی جنگلهای گلستان انتقاد کرد و گفت: چرا مسئولان امر اطلاع رسانی شفاف و دقیق از این حادثه مهم صورت نمی دهند و چرا از مردم و علاقمندان کمک نمی خواهند، نکند خدایی نخواسته مردم را شایسته کمک نمی دانند.

وی اظهار داشت: چرا مقامات مسئول هر روز بر زخم دل مردم دلسوخته نمک می پاشند و می گویند آتش را مهار کرده ایم و چرا افراد مسئول اعلام عمومی نمی کنند تا علاقمندان به طبیعت در کنار سایر نیروها به داد این طبیعت زخم خورده برسند.

باید دید کتمان حقیقت در مورد آتش سوزی به نفع چه کسی است؟

چراغعلی بیان داشت: چه کسانی از کتمان اخبار مربوط به آتش سوزی سود می برند و آیا این افراد می دانند که برخی از شبکه های خارجی و سلطه جو در این ایام، پربیننده ترین روزهای کاری خود را به خاطر انتشار مستقیم اخبار آتش سوزی های گلستان و مستندسازی های آن سپری می کنند.

عضو شورای شهر گرگان یادآورشد: براستی کوچک شمردن آتش سوزی در جنگلهای هیرکانی و کتمان اخبار آن و نامحرم پنداشتن مردم به سود چه کسی است؟.

چراغعلی افزود: در ایام سخت و جانسوز ، گروههای زیادی از کوهنوردان و علاقه مندان به طبیعت برای حضور در کوهستان و همکاری با مدیران و مسئولان اعلام آمادگی کردند، اما متاسفانه با وجود اعلام عمومی این علاقمندان، استقبال لازم از این شهروندان بعمل نیامد.

آتش همچنان زبانه می کشد/ اخبار غیرواقعی به گوش مردم می رسد

وی یادآورشد: در طول این ایام نیز آتش همچنان زبانه می کشد و دل و جان مردم طبیعت دوست نیز همراه آن می سوزد و طولانی شدن این واقعه تلخ و نداشتن اخبار مستند و دقیق از میزان حادثه موجب شد تا اخبار غیر واقعی در این خصوص در محافل مختلف منتشر شود.

به گزارش مهر، جنگلهای گلستان از 26 آبانماه به صورت نقطه ای دچار آتش سوزی شد و عملیات اطفای حریق همچنان دارد.