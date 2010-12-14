سلطان مالزی وارد قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری برناما، میزان زین العابدین سلطان مالزی به همراه همسر خود وارد این کشور حاشیه خلیج فارس شد.

وزیر جوانان و ورزش و وزیر تجارت بین المللی مالزی نیز در این سفر سلطان مالزی و همسرش را همراهی می کنند.

قرار است که سلطان مالزی در این سفر با شیخ حمد خلیفه الثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کند و هدف از این دیدار تحکیم روابط دوجانبه میان دو دولت اعلام شده است.

بازدید از موسسه هنرهای اسلامی و جزیره مصنوعی "مروارید قطر" از دیگر برنامه های میزان زین العابدین در این سفر است.

وی همچنین با مالزیاییهای مقیم قطر ملاقات خواهد کرد. در حال حاضر حدود 2 هزار و 500 شهروند مالزی در کشور قطر اقامت دارند.