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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

سلطان مالزی وارد قطر شد

سلطان مالزی وارد قطر شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : سلطان مالزی برای دیداری چهار روزه وارد کشور قطر شد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری برناما، میزان زین العابدین سلطان مالزی به همراه همسر خود  وارد این کشور حاشیه خلیج فارس شد.

 وزیر جوانان و ورزش و وزیر تجارت بین المللی مالزی نیز در این سفر سلطان مالزی و همسرش را همراهی می کنند.

قرار است که سلطان مالزی در این سفر با شیخ حمد خلیفه الثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کند و هدف از این دیدار تحکیم روابط دوجانبه میان دو دولت اعلام شده است.

 بازدید از موسسه هنرهای اسلامی و جزیره مصنوعی "مروارید قطر" از دیگر برنامه های میزان زین العابدین در این سفر است.

وی همچنین با مالزیاییهای مقیم قطر ملاقات خواهد کرد. در حال حاضر  حدود 2 هزار و 500 شهروند مالزی در کشور قطر اقامت دارند.

کد مطلب 1209894

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