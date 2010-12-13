طرح اهدای کتاب های عاشورایی توسط عاشقان حسینی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نجمه خدادادی ظهردوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار است، که در استان خراسان رضوی به اجرا در می آید.

وی افزود: طرح اهدای کتاب در کشور به صورت کلی در تمامیموضوعات بود ، در حالی که نگاه ما به اهدای کتاب موضوعی است.

وی ورود مردم به حوزه کتابخوانی در موضوع عاشورایی را اولین هدف این طرح برشمرد و اظهار داشت: یکی از اهداف قیام سید الشهداء (ع) امر به معروف و نهی از منکر است.

خدادادی فرهنگ سازی عمومی برای ترغیب مردم به حرکت کتاب و کتابخوانی، احیا و گسترش سنت حسنه وقف، گردش کتاب در کتابخانه های شخصی، تقویت بنیه مذهبی و عاشورایی کتابخانه های عمومی با تامین کتاب های مذهبی و ایجاد کتابخانه های سیار برای استفاده هیات های مذهبی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

وی ادامه داد: این طرح دارای مزیت های فراوان از جمله بازگشت کتاب به چرخه مطالعه، پویایی و جامع محوری و تسهیل در توزیع کتاب است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی ابراز داشت: در راستای اجرای طرح اهدای کتاب های عاشورایی توسط عاشقان حسینی، جلساتی با ائمهجمعه و جماعات و دستگاه ها وسازمان های مختلف از جمله اتوبوسرانی، شهرداری و بنیاد شهید داشته ایم، که همگی قول مساعد جهت بهتر انجام دادن تبلیغات این طرح داده اند.

خدادادی در پاسخ به سئوالی درباره پیش بینی برای میزان کتاب اهدایی گفت: به دلیل گستردگی این طرح، نمی توان رقم خاصی درخصوص کتاب های اهدایی در این طرح پیش بینی کرد ولی در هفته کتاب، باوجود اینکه تبلیغات گسترده نبود، 30 هزار کتاب توسط مردم به کتابخانه های عمومی اهداء شد.

خدادادی افزود: هر شهرستان در استفاده از کتاب های جمع آوری در همان جا دارای اولویت است ضمن آنکه توقع جمع آوری زیاد کتاب در روستاها را نداریم چرا که کمک به راه اندازی و تجهیز کتابخانه های مناطق روستایی، یکی از مهمترین اهداف این طرح است.

وی درباره زمان افتتاح کتابخانه مرکزی استان اظهار داشت: زمان افتتاح آن مشخص نیست و احتمال دارد که تا پایان سال 1390 نیز ان کتابخانه افتتاح نشود.

این مسئول فرهنگی افزود: ولی بخش هایی از این کتابخانه از جمله کتابخانه نابینایان و کودکان تا پایان سال جاری در صورت صدور مجوز راه اندازی آن از سوی پیمانکار افتتاح خواهد شد.