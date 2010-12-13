  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

در فرودگاه رشت:

350 میلیون ریال برای ساماندهی شبکه فاضلاب سرمایه گذاری شد

350 میلیون ریال برای ساماندهی شبکه فاضلاب سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه استان گیلان از سرمایه گذاری 350 میلیون ریالی برای ساماندهی شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت خبر داد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استقرار پکیجهای فایبر گلاس بصورت غیرمتمرکز و داشتن سیستم تصفیه هوازی و همچنین پکیج های تصفیه ایزوله با سیستم تصفیه بی هوازی، شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ساماندهی شد.

 وی اظهارداشت: با توجه به شرایط جوی این استان و بالا بودن سطح آب در فرودگاه رشت نیاز بود در شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه رشت تغییراتی ایجاد شود که با استقرار این پکیج ها و اجرای سیستم تصفیه بصورت غیرمتمرکز مشکلات عدیده از جمله آبگرفتگی مرتفع شد.

 مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: در اجرای این طرح از دو دستگاه پکیج های فایبر گلاس با حجم 15 مترمکعب و با فاصله 90 متر از همدیگر و چهار دستگاه پکیج ایزوله سیمانی با حجم 10 متر مکعب و به فاصله 100 متر از همدیگر استفاده شده است.

 وی ادامه داد: برای اجرای این طرح افزون بر 350 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشورهزینه شده است.

کد مطلب 1209905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه