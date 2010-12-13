350 میلیون ریال برای ساماندهی شبکه فاضلاب سرمایه گذاری شد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استقرار پکیجهای فایبر گلاس بصورت غیرمتمرکز و داشتن سیستم تصفیه هوازی و همچنین پکیج های تصفیه ایزوله با سیستم تصفیه بی هوازی، شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ساماندهی شد.

وی اظهارداشت: با توجه به شرایط جوی این استان و بالا بودن سطح آب در فرودگاه رشت نیاز بود در شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه رشت تغییراتی ایجاد شود که با استقرار این پکیج ها و اجرای سیستم تصفیه بصورت غیرمتمرکز مشکلات عدیده از جمله آبگرفتگی مرتفع شد.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: در اجرای این طرح از دو دستگاه پکیج های فایبر گلاس با حجم 15 مترمکعب و با فاصله 90 متر از همدیگر و چهار دستگاه پکیج ایزوله سیمانی با حجم 10 متر مکعب و به فاصله 100 متر از همدیگر استفاده شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح افزون بر 350 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشورهزینه شده است.