رونمایی از اولین اتوبوس آمبولانس موبایل کلینیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک زرین مهر مدیر فنی و تضمین کیفیت شرکت رمزآسا گفت: این محصول برای اولین بار در این نمایشگاه که به صورت سیار در پایگاهها و اورژانسها مستقر می‏شوند، ارائه شد.

وی گفت: این محصول قابلیت امداد رسانی همزمان به 10 مصدوم در هنگام وقوع حادثه را دارا است و دارای 8 الی 15 تخت جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان و مصدومان است.

زرین مهر تصریح کرد: این اتوبوس آمبولانس کاملا پیشرفته با تمامی امکانات مدرن بهداشتی از قبیل سیستم‏های اکسیژن تراپی، ساکشن‏های پزشکی و اتاق عمل در شرایط بحرانی است.

مدیر فنی و تضمین کیفیت شرکت رمزآسا در ادامه عنوان کرد: کلیه محصولات این کلینیک موبایل بر اساس الزامات و استانداردهای بین المللی طراحی شده و دارای تاییدیه‏های iso9001 و iso13485 ce از اتحادیه اروپا است.

وی گفت: این شرکت همچنین دارای انواع محصولات از جمله آمبولانس، خودروهای ویژه امدادی، اتوبوس آمبولانسهای کاملا پیشرفته با انواع برانکارد، کیتهای احیا، کمکهای اولیه و تمامی تجهیزات پزشکی در مراکز اورژانس آمبولانس است.

