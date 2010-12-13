سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجراز سوی مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از 12 بهمن تا 12 اسفند ماه سال جاری در رشت برگزار خواهد شد.
این جشنواره شامل بخشهای اصلی نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، خوشنویسی، نگارگری، عکس، کاریکاتور و همایش علمی است، "هنر خیالی نگاری" و "هنر جدید " از بخش های جنبی این جشنواره است، زمان ثبت این جشنواره از یک تا 30 آذرماه سال جاری خواهد بود.
علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند به سایت این جشنواره به آدرس www.ivafestival.ir و یا با دبیرخانه دائمی جشنواره با شماره تلفن 66946910-021تماس حاصل کنند.
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