شهریه مراکز تحت نظارت بهزیستی گیلان افزایش نمی یابد

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دهک های اقتصادی بالای جامعه با دهکهای اقتصادی پائین جامعه بطور یکسان از یارانه های مختلف بهره مند می شوند که از اهداف مهم این برنامه اجرای عدالت اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه است.

وی عنوان کرد: هدفمندی یارانه ها تا حدی بر روی تورم تاثیر گذاشته و نرخ آن را بالا خواهد برد اما پیش بینی مسئولان این است که با پرداختهای نقدی صورت پذیرفته تورم کنترل خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: با پلکانی بودن آزادسازی قیمتها در مدت پنج سال آینده و اینکه قیمتها بصورت ناگهانی سیر صعودی یابند تصور و پنداشت نابجایی است و در این زمینه بهزیستی نیز در سالجاری هیچ گونه افزایش قیمتی در ارائه خدمات مختلف خود به تمامی اقشار جامعه نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر افزایشی صورت گیرد همانند سالهای گذشته و به رسم معمول آن از طریق بهزیستی کشور برای مراکز متعدد توانبخشی روزانه، شبانه روزی و همچنین مراکز پیشگیری همانند درمان اعتیاد ابلاغ می شود.

کوچکی نژاد افزود: در ارتباط با شهریه مهدهای کودک نیز این عدم افزایش شهریه نیز صدق می کند و برای سال آینده نیز کمیته های کارشناسی که نماینده سازمان بازرگانی استان نیز در آن حضور خواهد داشت، نرخهای جدید شهریه اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: با هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های انرژی همانند آب، برق، گاز و سایر حامل ها دولت تاکنون افزایش اعتبارات برای امور جاری بهزیستی در نظر نگرفته است.

مدیر کل بهزیستی گیلان یادآورشد: در راستای سیاستها و اهداف دولت در انجام هدفمندی یارانه ها از مدتها پیش در بهزیستی گیلان کمیته " بهره وری منابع و صرفه جویی " تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: طی یک بازه زمانی وسایل و تجهیزات پر مصرف به کم مصرف تبدیل خواهد شد و صرفه جویی و استفاده درست و مطلوب منابع نیز در دستور کار قرار گرفته بطوریکه اگر برای بهزیستی گیلان از طریق استانی و کشوری افزایش اعتبارات پیش بینی نشود، منابع حاصل از صرفه جویی تا حد بسیار زیادی کسری اعتبارات جبران شود.