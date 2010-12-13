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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۱

نظام بیمه ای در کشور ضعیف است

نظام بیمه ای در کشور ضعیف است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آستارا گفت: متاسفانه نظام بیمه ای و حمایتی در کشور بسیار ضعیف است از این رو نمی ‌توان به درستی از افراد تحصیلکرده ای که فاقد شغل هستند یا شغل خود را از دست می دهند، حمایت کرد.

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حرکت بودجه سال آینده باید به سمت و سوی رفع معضل بیکاری باشد، بر لزوم گسترش پوشش بیمه ای و نهادهای حمایتی از افراد بیکار تاکید کرد.

وی همچنین استناد به قانون اساسی ایجاد اشتغال برای تمامی آحاد جامعه را از وظایف دولت دانست و اظهارداشت: داشتن شغلی که بتواند حداقل های زندگی در جهان امروز را برای افراد فراهم کند در بسیاری از مواقع برای جوانان دور از دسترس است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق قانون اساسی دولت به عنوان قوه مجریه وظیفه دارد، امکان داشتن شغلی مناسب را برای تمامی افراد جامعه ایجاد کند.

وی در ادامه مهمترین اولویت بودجه سال 90 را کاهش مشکل اشتغال در کشور عنوان کرد و افزود: بزرگترین دغدغه و مشکل اساسی کشور در حال حاضر معضل بیکاری است.

دلقپوش با اشاره به معضلاتی که از ناحیه گسترش بیکاری در کشور رواج پیدا می کند، خاطرنشان کرد: بیکاری مادر تمامی مشکلات و انحرافات موجود در جامعه است که دولت باید رفع آن را در اولویت تمام برنامه های خود بخصوص برنامه بودجه سال آینده قرار دهد.

کد مطلب 1209921

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