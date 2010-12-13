21 طرح صنعتی توسط کمیته امداد در گرمه اجرا می شود

محمد برزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر با اجرای 21 طرح صنعتی در شهرستان گرمه، 36 نفر مشغول به کار شدند که برای 21 نفر به طور مستقیم و 15 نفر غیر مستقیم ایجاد شغل شده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرحهای مذکور یک میلیارد و 470 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است تصریح کرد: این تسهیلات به صورت تهیه لوازم کار به متقاضیان داده می شود تا از بروز مشکلات اجرای طرح جلوگیری شود.



وی در خصوص درآمد ماهیانه طرحهای صنعتی افزود: این طرحها بطور میانگین ماهیانه هفت میلیون ریال در آمد دارند.



برزکار با بیان اینکه با توجه به موقعیت شهرستان متقاضیان از طرحهای دامپروری، صنفی و صنعتی استقبال می کنند گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گرمه آمادگی دارد برای فرزندان مددجوی فاقد شغل در زمینه های مختلف تسهیلات پرداخت کند.



این مسئول کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گرمه اذعان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 84 طرح خود اشتغالی با اختصاص شش میلیارد ریال اعتبار ایجاد و زمینه اشتغال برای 168 نفر فراهم شده است.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گرمه با بیان اینکه یکی از مزایای مهم طرحهای خود اشتغالی کمیته امداد اجرای طرح توسط خانواده های مددجو است گفت: با کمک خانوادها در اجرای طرح در آمد به دست آمده به خود آنها پرداخت می شود تا از این طریق در حل مشکلات توانایی لازم را به دست آورند.