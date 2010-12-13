به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر دوشنبه در حوزه هنری استان البرز، اولین جلسه کارگاه ایده‌پردازی در خصوص موضوع و محورهای جشنواره بین‌المللی فیلم 100 با حضور هنرمندان و فیلمسازان جوان در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز برگزار شد.

کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز در این خصوص گفت: هنرمندان فیلمساز مرتبط با حوزه هنری استان البرز در این جلسات پیرامون موضوعات مطرح شده از سوی دبیرخانه هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 بحث و تبادل نظر می‌نمایند.

علی کوچکی افزود: جشنواره بین‌المللی فیلم 100 امسال با شعار سینمای اخلاق و با موضوعات محوری آموزه‌های اخلاقی، صلح و نوع‌دوستی، عفاف و حجاب، کرامت‌های انسانی، ارزش‌های دفاع مقدس، توصیه‌های اجتماعی برای مردم امروز و موضوع آزاد اعلام فراخوان کرده است.

وی ادامه داد: کارگاه از ایده تا ساخت فیلم‌های 100 ثانیه‌ای با هدف شکل‌گیری ایده و طی مراحل ساخت زیر نظر کارشناسان سینما جهت کسب تجربه برای فیلمسازان جوان تشکیل شده است.

این کارگاه در روزهای آینده به صورت مداوم برگزار خواهد شد تا آثاری ارزشمند را جهت رقابت در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 تولید کند.

علاقه‌مندان جهت آشنایی با فعالیت‌های حوزه هنری استان البرز می‌توانند با شماره 4473011-0261 تماس حاصل کرده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.