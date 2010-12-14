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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

اندونزی 4 نفر را به اتهام قاچاق 77 مهاجر به استرالیا بازداشت کرد

اندونزی 4 نفر را به اتهام قاچاق 77 مهاجر به استرالیا بازداشت کرد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پلیس اندونزی 4 مرد را به اتهام تلاش برای قاچاق 77 مهاجر غیرقانونی از ایران، عراق، سومالی و افغانستان به استرالیا با قایق بازداشت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، این 4 متهم به جرم نقض مقررات مهاجرت در اندونزی مجرم شناخته می‌شوند.

این در حالی است که در اندونزی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد مهاجرین غیرقانونی به استرالیا هیچ قانونی علیه قاچاق انسان وجود ندارد. 

رئیس پلیس شرق جاوا با بیان اینکه متهمین برای بازجویی بیشتر در بازداشت پلیس هستند گفت: آنها به عنوان متهمین کیفری به جرم نقض قوانین مهاجرت دستگیر شده اند.

ادی پوروانتو افزود: پناهجویان شامل 52 مرد، 13 زن و 12 کودک پس از آنکه قایق آنها به دلیل اشکال در موتور آن به مدت 8 ساعت بر روی آب سرگردان بود توسط پلیس دستگیر شدند.

هر سال هزاران نفر از پناهجویان برای رسیدن به استرالیا از کشورهای جنوب شرقی آسیا عبور کرده و در این مسیر برای ادامه سفر خطرناک خود با قاچاقچیان ارتباط پیدا می کنند.

استرالیا امیدوار است با راه اندازی یک مرکز کنترل منطقه ای در تیمور شرقی میزان سفرهای مهاجرین و پناهجویان غیرقانونی به استرالیا از منطقه جنوب شرقی آسیا کاهش یابد.
 

کد مطلب 1209942

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