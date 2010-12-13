700 همیار محرم در خراسان جنوبی فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی همیاران محرم که در ستاد فرماندهی استان برگزار شد، با بیان اینکه همیاران محرم پل ارتباطی هیئت ها و نیروی انتظامی هستند، اظهار داشت: در تمامی دسته جات عزاداری و هیئت های مذهبی سطح استان چهار نفر از همیاران محرم حضور دارند.

وی اضافه کرد: نظم بخشیدن به هیئت های مذهبی و رفع ترافیک، نظارت و کنترل بر افراد مشکوک، شناسایی افرادی که سعی در ایجاد اختلاف و بر هم زدن نظم دارند از جمله وظایف همیاران محرم است.

امیر گودرزی نظم را تجلی عینی و واقعی امنیت در جامعه عنوان کرد و بیان داشت: دشمنان در صدد هستند جلوه هیئت های مذهبی و همچنین مراسمات عزاداری شیعه و مسلمانان را بد جلوه دهند.

وی با بیان اینکه امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نیست، خاطر نشان کرد: وقتی حضور مردم در صحنه ایجاد می شود نظم بخشیدن به جامعه اساس و پایه پیدا می کند که در این راستا باید به گونه ای رفتار کرد که دشمنان اسلام و انقلاب از این رفتار سوء استفاده نکنند.

امیر گودرزی بر حفظ شان عزاداری های امام حسین(ع)، تاکید کرد و اظهار داشت: در این زمینه باید سعی شود عزاداریها در راستای تضعیف اسلام و شیعه انجام نشودف چرا که باید مذهب شیعه با ظهور امام عصر(عج) جهانی شود.

وی با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) سراسر امر به معروف و نهی از منکر بود، تصریح کرد: این فریصه الهی باید در هیئت های مذهبی نیز نهادینه شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد: در دبیرخانه انظباط اجتماعی استان به منظور نظم بخشیدن به مراسم عزاداری سطح شهر تشکیل تیم همیاران محرم برنامه ریزی شده است.