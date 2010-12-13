"خوابیدن در خیابان" به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشهای ناسازمندی و فکر فلسفی، بیگانگی و خویشتن غایب، کلمات، خوابیدن در خیابان، نوستالژی و فرهنگ، بیخردی و امر سیاسی، نغمههای چاووشی، مرگ در دو اپیزود، جستجوی قطعات گمشده و دو فیگور نشسته فصل اول و رسالهای درباره هنر و طرح واگرایی فصل دوم کتاب را تشکیل میدهند.
نویسنده در پیشگفتار کتاب نوشته است: آنچه در قطعات آوردهام بنابر یک جنبه شکلیِ موجود در جهان تجربهکرده هرروزه، مجال شکلگیری یافته است؛ تجربه بودن در خیابان که صورتهای گوناگونی از نابهنگامی را در خود دارد و بزنگاهِ در خور و شایانتوجهی است از ربط و پیوند و گاه تخاصمِ دانایی و فرهنگ.
در یکی از قطعات کتاب با عنوان "نغمههای چاووشی" آمده است: کودک آن زمان که کفشهایش را اشتباهی میپوشد نشانم میدهد که چطور آزادی از روزنی نشت میکند. نگاه خیره کودک را میبینم که بر قلمروش ایستاده است.
در بخشی دیگر با عنوان کلمات نیز میخوانیم: نوشتن نوعی نقب زدن به جایی دیگر است. خواندن هم همینطور. حالا که شما این متن را میخوانید ممکن است شب باشد و من در خواب باشم. یا مرده باشم. من با نوشتنِ این موضوع به آینده نقب میزنم و آینده را از راهی دیگر پیش میآورم. و امر قطعی، یعنی فرارسیدن آینده را به خودم گوشزد میکنم.
نظر شما