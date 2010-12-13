لزوم رعایت اصول بهداشتی در توزیع نذورات ماه محرم

دکتر احمد کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: هیئت امنا مساجد و حسینیهها بر تهیه مواد اولیه غذایی بهداشتی و سالم در این ایام نظارت کنند و نکاتی نظیر استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی را مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: ظروف یکبار مصرف پلاستیکی برای توزیع غذاها و نوشیدنی های سرد مناسب است اما برای غذاها و نوشیدنی های گرم ظروف یکبار مصرف گیاهی توصیه می شود.
رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی اضافه کرد: متولیان توزی نذورات عدم نگهداری بیش از دوساعت غذا به ویژه غداهایی که زود فاسد می شوند، در محیط غیر مسقف و خارج از یخچال را مدنظر داشته باشند.
دکتر کوشا ادامه داد: اگر از سبزی خوردن و سالاد در نذورات استفاده میشود باید چهارمرحله سالمسازی شامل شستشو، انگل زدایی، گندزدایی با مواد مجاز و شستشوی نهایی در مورد هریک از سبزیها، میوهجات و صیفیجات انجام شود.
وی با اعلام این که هنگام توزیع مواد غذایی توزیعکنندگان غذا نباید روی سفره راه بروند، گفت: هنگام کشیدن و توزیع غذا استفاده از دستکشهای یکبار مصرف ضروری است و متولیان این امور باید با مرکز بهداشت منطقه خود درخصوص دریافت کار معاینه پزشکی برای مسئولان آشپزی و توزیع غذا هماهنگ کنند.
رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی نظافت سرویسهای بهداشتی، عدم استعمال دخانیات، وجود مایع دستشویی و مایع صابون در سرویسهای نظافت را نیز مورد تاکید قرارداد.
وی ضرورت استفاده از روغنهای مایع و حداقل روغن های جامد با ترانس زیر 10 را برای طبخ غذا را یادآور شد و افزود: استفاده از نمک یددار تصفیه شده و پخت غذا در محیط مسقف از دیگر مواردی است که در جایگاههای آشپزی باید به رعایت آن ها توجه ویژه داشت.
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