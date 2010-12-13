شمارش معکوس برای محو اسرائیل آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر دوشنبه میزبان کاروان 75 نفره آزادی غزه بود و پس از دیدار با اعضای کاروان آسیایی شکست حصر غزه در جمع خبرنگاران گفت: حرکت موجود در بحث غزه نمادی از اراده جهانی در مبارزه با ظلم و ستمی است که رژیم جنایتکار و وحشی صهیونیستی در حق مردم غزه و در حقیقت در حق همه انسانیت انجام داده است.

وی افزود: از آنجا که تمام نهادهای رسانه‌ای و تبلیغاتی جهان در اختیار دستگاههای صهیونیستی وکارتلهای بزرگ آنها قرار دارد سعی کردند بر جنایات غزه سرپوش بگذارند در حالی‌که در دنیای امروز نمی‌توان با انسداد خبری و ایجاد انحصار از افشای حقایق جلوگیری کرد.

استاندار تهران با بیان اینکه بعد از جنایات صهیونیستها علیه مردم غزه، خیزش جهانی برای همبستگی با مردم مظلوم غزه به وجود آمد گفت: این خیزش جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه محدود به مسلمانان و کشور خاصی نیست بلکه همه عدالتخواهان در هر کیش و مسلکی را به صحنه آورده است.

تمدن گفت: یادمان باشد که اولین اعتراضها نسبت به جنایات صهیونیستها در کشورهای حامی صهیونیستها و کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز شد و امروز افزایش روز به روز موج آزادی‌خواهی و محکومیت صهیونیستها در جهان را شاهد هستیم.

استاندار تهران اظهار داشت: با ادامه این جریانات و حرکات ضد صهیونیستی مانند کاروان شکست حصر غزه سقوط حتمی صهیونیستها را پیش‌بینی می‌کنیم و شمارش معکوس برای تحقق حرف امام راحل "اسرائیل باید از صحنه جهانی محو شود " از مدتها قبل آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان 75 نفری آسیایی همبستگی با مردم غزه با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه از کشورهای بنگلادش، پاکستان، جمهوری آذربایجان، هند، ژاپن، مالزی، تایلند همراه با یک فعال صلح از آمریکا ظهر امروز پس از عبور از کشورهای هند و پاکستان وارد ایران شده و امروز ظهر میهمان استاندار تهران بودند.

بر اساس این گزارش این کاروان در روزهای آینده وارد ترکیه، سوریه و مصر و در نهایت خود را به گذرگاه رفح رسانده و 6 دی همزمان با دومین سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به غزه وارد این شهر می شوند.