پس از سالها پزشکان متخصص در ابرکوه مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، کمبود پزشک متخصص در شهرستانهایی نظیر خاتم، ابرکوه و برخی دیگر از شهرستانهای استان که علاوه بر محرومیت، مشکل مسافت طولانی تا مرکز استان را نیز داشتند، طی سالهای اخیر شدت یافته بود تا جایی که مسئولان شهرستانها از آن به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات مناطق خود یاد می کردند.

این مشکل در سفرهای شهرستانی خبرنگاران به شهرستانهای خاتم و ابرکوه نیز مطرح شد و خبرگزاری مهر نیز چندی پیش اقدام به انتشار خبری با عنوان "شهرستان 43 هزار نفری ابرکوه پزشک متخصص ندارد" کرد.

تنها بیمارستان ابرکوه پس از 17 سال از زمان تاسیس هنوز خدمات سرپایی ارائه می دهد

این مشکل در ابرکوه بیش از سایر نقاط استان خودنمایی می کرد زیرا تنها بیمارستان این شهرستان که 17 سال بود از تاسیس آن می گذشت در واقع به علت نبود پزشک متخصص و عدم راه اندازی برخی از بخشها، بلا استفاده بود و تنها برخی خدمات اولیه پزشکی به مراجعان این بیمارستان ارائه می شد.

اما خوشبختانه ظاهرا فریاد مسئولان این مناطق به گوش متولیان امر رسیده و به تازگی پنج پزشک متخصص راهی ابرکوه شده اند.

البته معمولا این اعزامها هر از چندگاهی اتفاق می افتد اما بنا به دلایل مختلفی از جمله کم بودن کارانه ها، حضور پزشکان در این مناطق تداوم ندارد.

سرپرست بیمارستان خاتم‌ الانبیاء ابرکوه در این زمینه با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در راستای محرومیت ‌زدایی از تنها بیمارستان ابرکوه گفت: پس از مدتها کمبود، پنج پزشک متخصص در این بیمارستان مستقر شده‌ اند که با اعزام این پزشکان، بخش عمده ‌ای از نیازهای این بیمارستان در کمبود پزشک برطرف شده است.

سیدمحمود واعظ پور افزود: به تازگی پنج پزشک متخصص، شامل بیماریهای داخلی، قلب و عروق، اعصاب و روان، جراح عمومی و پاتولوژی از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این شهرستان اعزام شده‌ اند.

وی همچنین از پیگیریهای نماینده مردم ابرکوه در مجلس، مسئولان شهرستان و حمایتهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان این دانشگاه در توجه به این موضوع، تقدیر و تشکر کرد و بر لزوم توجه بیشتر به تنها بیمارستان شهرستان محروم ابرکوه تاکید کرد.

واعظ پور همچنین از رضایت مردم از حضور این متخصصان و به ویژه متخصص قلب و عروق و ایجاد بخشCCU در بیمارستان خاتم‌ الانبیاء خبر داد.

سرپرست بیمارستان خاتم‌ الانبیاء ابرکوه افزود: اقدامات یاد شده، بسیاری از مشکلات از جمله طی مسافت طولانی تا شهرستان یزد، برای بستری در بخش قلب را برطرف کرده است.



بسیاری از بیماران حاد قلبی به دلیل عدم دسترسی به پزشک درمان خود را رها کرده اند واعظ پور:

واعظ پور خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی قلب، از مشکلات حاد قلبی در رنج بودند و در بسیاری موارد به به علت عدم دسترسی به پزشک متخصص، کمتر به سلامت خود اهمیت داده ‌اند.

وی بیان داشت: بعد از اعزام متخصص قلب به شهرستان ابرکوه، تقریباً همه روزه تخت‌های این بخش، بیمار دارد و حتی گاهی نیاز به اضافه کردن تخت‌های بستریCCU نیز مشاهده شده است.

واعظ پور عنوان کرد: بخش جدید دیالیز بیمارستان خاتم‌ الانبیاء ابرکوه نیز در آینده نزدیک به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی با اعلام این خبر افزود: این بخش داراری شش تخت بستری برای بیماران دیالیزی و تجهیزات کامل خواهد بود.

بخش دیالیز بیمارستان ابرکوه به بهره برداری می رسد

وی اعتبار ساخت این بخش را بالغ بر 700 میلیون ریال ذکر کرد که تامین اعتبار آن از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.

واعظ پور خاطرنشان کرد: بخش قدیم که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای مشکلاتی است که با اقدام اخیر، ارائه خدمات به بیماران دیالیزی شهرستان با کیفیت و کمیت بهتری انجام خواهد شد.

واعظ پور افزود: با توجه به اینکه دیابت و فشار خون از عوامل ایجاد و تسریع کننده نارسایی‌های کلیه هستند و شیوع نسبتاً بالایی نیز دارند، پیشگیری و درمان بیماری نارسایی کلیه از اولویت‌های منطقه‌ ای است.