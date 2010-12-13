آسیا مسیر آسانی به سوی جام جهانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بعد از آنکه در رسانه‌ها از قول نیوزلندی‌ها عنوان شد که آنها می خواهند برای رسیدن به جام جهانی راه استرالیا را انتخاب کنند و به کنفدراسیون فوتبال آسیا ملحق شوند، رئیس کنفدراسیون دیدگاه متفاوت خود را در این باره مطرح کرد.

محمد بن همام در این خصوص گفت: همه آنهایی که فکر می کنند از آسیا راحت‌تر به جام جهانی می‌رسند، بهتر است یکبار دیگر عمیق‌تر به این موضوع فکر کنند.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که در کنفرانس بین المللی ورزش و تربیت بدنی در تایلند سخنرانی می کرد، افزود: همه دوست دارند تیم‌شان در جام جهانی باشد. اما برای رسیدن به آن نقطه هیچ راه راحتی وجود ندارد.

بن همام خاطر نشان کرد: جام جهانی بالاترین سطح مسابقات فوتبال در جهان است. شما بهترین فوتبال کره زمین را در جام جهانی می بینید.

وی همچنین در خصوص افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی گفت: پیش از اینکه بخواهیم درباره افزایش سهمیه تیم‌ها در جام جهانی حرف بزنیم باید ابتدا کیفیت فوتبال تیم‌های خود را بالا ببریم.