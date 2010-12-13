سیستم رسیدگی به شکایات در وزارت بهداشت آسان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: سیستمهای ارزشیابی و رسیدگی به شکایات مردمی برای حصول رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی در قسمتهای مختلف وزارت بهداشت اعم از اورژانسها، دانشگاهها، مراکز بهداشتی و درمانی، معاونتهای درمان و بهداشتی، مراکز بهداشت محیط و کار، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، صندوق رسیدگی به شکایات و روابط عمومی وجود دارد و هر کس مشکلی در زمینه ‌های مختلف نظام سلامت دارد می‌تواند به این مراکز مراجعه کرده و مسئله خود را مطرح کند.

وی با تاکید بر رعایت دو جانبه حقوق و تکالیف اظهار داشت: البته ارائه ‌دهندگان خدمات بالینی هم حقوقی دارند که تدوین این حقوق در شورای عالی اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مردم هم باید با این قشر زحمتکش و کم توقع به خصوص پرستاران برخورد بهتری داشته باشند.