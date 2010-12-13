تخفیف ویژه نمایش "مقتل" برای نهادهای دولتی و غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام نهادهای آموزشی و سازمانهای دولتی و غیردولتی با مکاتبه با مجموعه تئاترشهر میتوانند از تخفیف 20 تا 50 درصدی این نمایش استفاده کنند. مجموعه تئاتر شهر در ارائه این تسهیلات 50 درصد تخفیف برای نهادهای هنری و آموزشی و برای نهادهای دولتی 20 تا 30 درصد تخفیف قائل شده است.
این نهادها باید در مکاتبه با مجموعه تئاتر شهر تعداد و روز درخواستی تماشاگران را مشخص کرده و از این تخفیفها استفاده کنند. نمایش "مقتل" حاوی 10 فراز از واقعه عاشوراست که از ابتدای حرکت امام حسین (ع) از مکه مکرمه تا واقعه کربلا و شهادت ایشان را به نمایش میگذارد.
بازیگران این نمایش مجید جعفری، میرطاهر مظلومی، نگین صدقگویا، آرزو افشار و ... هستند. این نمایش با 10 اجرا تا 30 آذرماه هر روز ساعت 18 به مدت 75 دقیقه در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه میبرد. علاقمندان به تماشای این نمایش میتوانند با شمارههای 3- 66460592 تماس گرفته و یا با مجموعه تئاتر شهر مکاتبه کنند.
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