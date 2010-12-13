اختصاص تسهیلات ارزان قیمت برای طرحهای اشتغالزا در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت احداث تاسیسات گردشگری توسط بخش غیر دولتی با اعطای کمک سود تا سقف چهار درصد از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اختصاص خواهد یافت.

اختصاص تسهیلات بلانکی لازم جهت راه اندازی و ایجاد زیرساخت های شرکتهای دانشگاهی آبیک و موسسات مرتبط به میزان پنجاه میلیارد ریال و اختصاص باقی مانده تسهیلات ابلاغی بنگاههای زودبازده استان جهت اجرا و تکمیل طرحهای مصوب بانکها و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در سالهای 1389 و 1390 از دیگر تکالیف بانک مرکزی طبق مصوبه هیئت وزیران است.

بانک مرکزی مکلف است نسبت به اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکهای عامل جهت متقاضیان با معرفی استانداری طی سالهای 1389 و 1390 با سرانه ده میلیون ریال برای هر نفر، اقدام کند.

همچنین بانک‌های عامل بایستی مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه نیز جهت طرحهای اشتغالزایی و سایر امور مربوط به ایثارگران استان طی سالهای 1389 و 1390 و مبلغ یکصد و پنجاه میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اجرای طرحهای خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی استان تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر طرح طی سالهای 1389 و 1390 اختصاص دهند.

براساس مصوبه دولت، تسهیلات ارزان قیمت و تامین سود مابه التفاوت تا چهار درصد توسط دولت با تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور تامین سود سرمایه در گردش مورد نیاز بخشهای خصوصی و تعاونی تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای جمع آوری، بسته بندی ، بازاریابی و صادرات کشمش استان قزوین در نظر گرفته شد.

همچنین مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای بازسازی صنایع استان قزوین و تامین تسهیلات ارزی لازم از محل صندوق توسعه ملی برای طرحهای جدید و نیمه تمام و تامین سود سرمایه در گردش واحدهای یاد شده اختصاص یافت.