گیاهخواری اغلب فیلسوفان/ فیلسوف بدنبال تنوع در پوشاک است

به گزارش خبرگزاری مهر، برای ما نوع پوشش، تغذیه، سرگرمی و سایر موضوعات و مسائل شخصی فیلسوف قابل توجه هستند. ممکن است که پنداشته شود که فیلسوفان کارهای عجیب و غریب انجام می‌دهند و نوع خوراک و پوشش آنها متفاوت است. البته ممکن است این موضوع تا حدی صادق نیز باشد.

در مورد تغذیه و اینکه فیلسوفان چه نوع غذاهایی می‌خورند باید توجه داشت که آنها رژیم غذایی خاصی ندارند و به مانند سایر افراد از همه انواع غذا استفاده می‌کنند. اما در میان فیلسوفان انگلیسی زبان و کسانی که تحت تأثیر پیتر سینگر هستند گیاه خواری بیشتر شایع است.

پیتر آلبرت دیوید سینگر فیلسوف برجسته اخلاق و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون آمریکا است. او متخصص اخلاق عملی (کاربردی) است. مواجهه او با مسائل اخلاقی از رهگذر فایده‌گرایی اخلاقی است.

سینگر از مدافعان حقوق حیوانات است و از اینرو گیاه خواری را ترویج می‌کند و معتقد است که خوردن گوشت از لحاظ اخلاقی کار درستی نیست. او بسیاری از فیلسوفان را نیز متقاعد کرده که گوشت نخورند.

سینگر منکر منابع غذایی و پروتئین موجود در گوشت و لذت خوردن آن نیست ولی می‌گوید خوردن گوشت و مزایای ناشی از خوردن گوشت در مقایسه با هزینه‌ای که برای حیوانات بدنبال دارد اندک است.

او می‌گوید در واقع لذت ما در خوردن گوشت به معنای دردی است که برای حیوانات به همراه خواهد داشت.

لباس و پوشش نیز از موضوعاتی است که انسان کنجکاو می‌شود تا بداند چه نوع پوشش و لباسی برای فیلسوف مهم است. نوع پوشش و لباس برای فیلسوف به معنای منبع لذتی زیبایی شناختی است.

بسیاری از فیلسوفان با موضوع لذت مشکلی ندارند و تعداد اندکی هستند که مخالف با لذت هستند. فیلسوفان متناسب با موضوع مورد مطالعه خود که فلسفه است و از سنخ اندیشیدن با لباسها و پوششهایی که نشان از محدودیت باشد مخالف هستند.

فیلسوف در فعالیتی مشغول است که ضد اقتدارگراست و از اینرو او لباسی را انتخاب می‌کند که با این روحیه سازگار باشد. برای فیلسوف آنچه اقتدار به شمار می‌رود استدلال، تعقل و شواهد و برهان هستند.

از اینرو فیلسوف برای خود لباسی متنوع را می‌خواهد. پوشش و لباسی که او برای جمع کثیری از مردم انتخاب می‌کند متنوع خواهد بود و از متحدالشکل کردن آنها پرهیز می کند.