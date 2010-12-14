سیده مهری کاظمی هریکندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب مجموعه‌ای از 16 داستان کهن ایرانی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته‌‌ام و هم‌اکنون تصویرگری آن در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه هنوز ناشری برای این کتاب انتخاب نکرده است، اظهار کرد: در انتظار دریافت مجوز انتشارات برای خود هستم و اگر این امتیاز را تا پایان سال دریافت کنم، خودم آن را منتشر می‌کنم در غیر این‌صورت این کتاب را به ناشر خواهم سپرد.

کاظمی ادامه داد: این کتاب در یک بسته فرهنگی چهار جلدی منتشر خواهد شد.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه باید برای کودکان کتاب‌های جدیدی نگارش شود، ادامه داد: آشنایی نویسنده با دنیای جدید کودکان ضروری‌ است و باید بتوانیم با کتاب‌های جدید آنها را ارضا کنیم.

وی عنوان کرد: نوجوانی مرحله گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی است و برای نوجوانان دستمایه قرار دادن سوژه‌هایی از جنس مسائل بزرگسالان جذاب است.

کاظمی اضافه کرد: نویسنده کودک و نوجوان باید از کوچکترین اتفاقات پیرامون خود بهره ببرد و آن‌ها را با زبان خاص خود و قدرت تخیلش در داستان به‌کار گیرد.