سیده مهری کاظمی هریکندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب مجموعهای از 16 داستان کهن ایرانی است که برای کودکان و نوجوانان نوشتهام و هماکنون تصویرگری آن در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه هنوز ناشری برای این کتاب انتخاب نکرده است، اظهار کرد: در انتظار دریافت مجوز انتشارات برای خود هستم و اگر این امتیاز را تا پایان سال دریافت کنم، خودم آن را منتشر میکنم در غیر اینصورت این کتاب را به ناشر خواهم سپرد.
کاظمی ادامه داد: این کتاب در یک بسته فرهنگی چهار جلدی منتشر خواهد شد.
این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه باید برای کودکان کتابهای جدیدی نگارش شود، ادامه داد: آشنایی نویسنده با دنیای جدید کودکان ضروری است و باید بتوانیم با کتابهای جدید آنها را ارضا کنیم.
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