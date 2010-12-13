کشف 3000 فقره جرم در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ رسوال النقی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افزایش 35 درصدی کشف جرائم در این استان خبر داد و گفت : در هشت ماهه امسال سه هزار و 881 فقره جرائم کشف شده که این میزان در سال گذشته دو هزار و 435 فقره بوده است.

وی در ادامه همچنین از کشف 254 انبار کالای قاچاق طی هشت ماه امسال در استان خبرداد و بیان داشت: از این انبارها شش میلیون 313 هزار و 27 پاکت انواع سیگار خارجی ، 130 هزار و 363 متر پارچه خارجی ، 382 هزار و 770 ثوب لباس و روسری خارجی ، 432 هزار و 655 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی ، 20 هزار و 962 دستگاه تجهیزات ماهواره ای ، 126 هزار و 827 حلقه سی دی غیر مجاز ، سه میلیون و 713 هزار و 898 عدد انواع داروهای غیر مجاز توسط ماموران مبارزه با کالای قاچق کشف و ضبط شده است.

النقی پور خاطرنشان کرد: در این رابطه 24 باند قاچاق کالا شناسایی و متلاشی شده 145 نفر نیز دستگیر شده اند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی همچنین از کشف 626 فقره سرقت از منزل، 262 فقره کشف سرقت از مغازه، 416 فقره سرقت اماکن، 342 مورد کشف خودرو، 358 فقره کشف سرقت موتورسیکلت و 364 فقره نیز سرقت از داخل خودر، به عنوان فعالیت های این نهاد ذکر کرد.