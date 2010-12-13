به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هماهنگی و قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر کشتی که از صبح امروز دوشنبه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده بود، گروه‌بندی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد برگزار شد که 8 تیم حاضر در این رقابت‌ها در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.

بر این اساس در گروه اول تیم‌های نفت تهران، ابومسلم خراسان، ذوب‌آهن کرمانشاه و صنایع و معادن همدان و در گروه دوم تیم‌های گاز مازندران، منتخب گلستان، شهدای جویبار و شهدای ملایر قرار گرفتند. هفته اول این رقابتها روز دوشنبه 6 دی ماه برگزار می شود.

به این ترتیب تیمهای صدرای زیرآب و شهدای نیروی زمینی ارتش باید منتظر تصمیم کمیته لیگ باشند تا در صورت فراهم شدن شرایط و نداشتن تداخل برنامه ای لیگ با برنامه های تیم ملی این مسابقات در دو گروه پنج تیمی برگزار شود.