آرامش نسبی در بازار طلا و سکه

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از آرامش در بازار سکه در روزهای گذشته خبر داد و گفت: امروز دوشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 368 هزار تومان فروخته شد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام اینکه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز امروز 347 هزار تومان فروخته شد، اظهار داشت: همچنین هر نیم سکه نیز امروز در بازار 174هزار تومان فروخته شد.

کشتی آرای همچنین قیمت هر ربع سکه را نیز 78هزار تومان اعلام کرد و افزود: یک گرم طلای 18عیار نیز امروز دوشنبه در بازار 35 هزار و 400 تومان فروخته شد.

وی قیمت هر اونس طلای جهانی را نیز 1392دلار دانست و بیان داشت: طی روزهای گذشته و امروز قیمت های سکه و طلا در بازار داخلی تغییر چندانی نداشته است.

به گفته رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، قیمت طلای جهانی نیز به نسبت دو روز قبل که 4 تا 5 دلار در هر اونس افزایش یافته بود، به دلیل کم شدن تقاضا در مرز 1392دلار متوقف شده است که به نظر می رسد این میزان نوسان کم در روزهای آینده نیز وجود داشته باشد.