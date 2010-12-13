88 اکیپ ذبح دام در تاسوعا و عاشورای حسینی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: در حال حاضر 56 اکیپ سیار و 32 اکیپ ثابت نظارت بر ذبح دام‌ های نذری را در تاسوعا و عاشورا برعهده دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای سنت قربانی در مسیر دسته‌های عزاداری، مساجد، تکایا و تهیه غذا برای عزاداران حسینی، تقاضا می‌شود به منظور حفظ بهداشت محیط، سلامت مصرف ‌کنندگان و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک در جامعه، دام مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز مورد تایید دامپزشکی تهیه و ترجیحا در کشتارگاه‌های تحت نظارت دامپزشکی کشتار کنند.

دیلمقانی با بیان اینکه شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌های تابعه آماده ارائه تمام خدمات به صورت رایگان به همشهریان هستند افزود: به منظور حفظ سلامت مصرف‌ کنندگان گوشت‌های نذری و قربانی و تامین بهداشت عمومی با به کارگیری بیش از 192 نفر نیروی فنی دامپزشکی آماده پذیرش دام‌های نذری و قربانی گاو، گوسفند و بز به منظور نظارت بر ذبح آنها با رعایت اصول فنی، بهداشتی و شرعی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و به صورت رایگان است.

مدیرکل دامپزشکی هدف از اجرای این طرح را حفظ سلامت مردم و استفاده از گوشت نذری سالم عنوان کرد و بیان داشت: باید توجه داشت ذبحی که در خارج از چارچوب نظارتی دامپزشکی انجام می‌شود، احتمال بیماری وجود دارد که با تدابیر در نظر گرفته شده توسط دامپزشکی خطرات بروز بیماری‌ها به حداقل می‌رسد.

این مقام مسئول گفت: شبکه‌های دامپزشکی در سطح استان‌ با سازماندهی اکیپ‌های بازرسی و بهداشتی دامپزشکی و ناظران شرعی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی(ع)، از ساعت هفت صبح تا 21 در قالب اکیپ‌های ثابت و سیار در دو شیفت کاری به منظور معاینات پیش و پس از کشتار مستقر می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند به منظور اطلاع بیشتر با شماره 2770980 تماس و یا به آدرس ستاد اجرایی ارومیه بلوار شهدا روبروی پارک ساعت مراجعه کنند.