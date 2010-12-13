22 درصد واحدهای صنفی آذربایجان غربی فاقد پروانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه اغلب واحدهایی که مرتکب تخلف می‌شوند صنوف فاقد پروانه هستند، اظهارداشت: برای صدور پروانه برای این واحدها نیاز به همکاری بیشتر اصناف وجود دارد.

وی از ساماندهی اصناف فاقد پروانه در استان خبرداد و بیان داشت: اتحادیه‌ ها باید در این زمینه ما را همیاری کنند تا شاهد ارتقای سطح خدماتدهی به صورت مجوزدار و قانونی باشیم.

سرهنگ تیبا با اشاره به اینکه واحدهای فاقد پروانه در شهرهای چالدران، بوکان و ارومیه قرار دارند، خاطرنشان کرد: در ارومیه 18 درصد از واحدهای صنفی ساماندهی نشده‌ اند.

این مقام مسئول در ادامه از کشف 170 هزار و 365 حلقه سی‌دی مستهجن و مبتذل در راستای اجرای طرح مبارزه با مظاهر علنی فساد خبرداد و گفت: در اجرای طرح مبارزه با مفاسد علنی فساد در هشت ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد افزایش 23 درصدی کشفیات هستیم.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش 23 درصدی در صدور گذرنامه در هشت ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: در هشت ماه نخست سال جاری 69 هزار و 772 جلد گذرنامه در آذربایجان غربی صادر شده است.