روایت یک زن از لبنان کتاب شد

فرخنده کیهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از جنگ 33 روزه لبنان به همراه گروهی از بانوان برای ساختن مستندی به جنوب لبنان رفتیم در این سفر هیام یکی از بانوان لبنانی ما را همراهی می‌کرد. او به ما کمک کرد که از قانا تا مرز اسرائیل را تصویربرداری کنیم و هم‌اکنون دست‌نوشته‌هایم را از فجایع این اتفاق به چاپ رسانده‌ام.

وی با اشاره به اینکه کتاب "تاوان شیعه بودن" روایتی از این سفر است، اظهار کرد: این کتاب شامل سه بخش خاطرات، متن فیلمنامه و عکس است که بخش های اول و دوم آن با عنوان "خانه "نام‌گذاری شده است.

کیهانی بیان کرد:خانه اول شامل خاطرات روزانه و خانه دوم نیز که متن فیلمنامه است به اسم "زندگی جاری است " نامگذاری شده است.

وی علت نامگذاری این کتاب را به نام" تاوان شیعه بودن" پیشنهاد یکی از خانواده‌های شهدا عنوان کرد و گفت: یکی از خانواده‌های شهدا در قانا به من گفت که "ما باید همیشه در طول تاریخ تاوان عقایدمان را پس بدهیم؛ تاوان شیعه بودنمان را."

نویسنده کتاب "تاوان شیعه بودن "از به پایان رسیدن مستند این کتاب نیز خبر داد و افزود: کارهای فنی این مستند به پایان رسیده و در حال تدوین آن هستیم.



کتاب "تاوان شیعه بودن " به همت انتشارات "دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران" در قطع وزیری با قیمت 1700 تومان به بازار نشرعرضه شده است.

