10 تحول 2010 که دیده نشد؛ از ببر اندونزی تا گردشگری سلولهای بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در توضیح این 10 رویداد می نویسد :

1- ببر اندونزی

در حالی که اقتصاددانان جهان در حال بررسی این نکته بودند که از میان هند و چین کدامیک می تواند اقتصاد جهان را در قرن 21 تحت سلطه خود بگیرد، کمتر کسی بود که به قدرت جدیدی که در آسیا آرام آرام در حال ورود به عرصه جهانی بود توجه می کرد.

اندونزی با پشت سر گذاشتن مشکلات خود در سال جاری میلادی رشد اقتصادی 6.1 درصدی را برای خود ثبت کرد و در سال آینده نیز پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این کشور 6.3 درصد باشد که این میزان رشد یکی از سریعترین پیشرفت ها در اقتصاد آسیا محسوب می شود.

2- راه طولانی ( مسیر دیگری ) به افغانستان

9 سال جنگ و دو رئیس جمهور؛ شاید به نظر برسد که جنگ افغانتسان چندان هم پیچیده نیست اما حقیقت آن است که آمریکا در افغانستان نتوانسته به اهداف خود در این کشور برسد و ناآرامی در آن همچنان ادامه دارد.

علاوه بر آن پاکستان که به عنوان مهمترین مسیر تامین نیازهای ناتو در افغانستان مطرح است نیز خود با چالش های امنیتی متعدد مواجه است و مرز این کشور با افغانستان نیز همواره با حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مواجه است.

3- موضوع داغ اسکنرهای بدن نما در آمریکا

زمانی که اداره امنیت حمل و نقل آمریکا به دلیل حادثه بمب گذاری روز کریسمس در دیترویت اقدام به نصب اسکنرهای بدن نما در فرودگاه های این کشور کرد، قانون شهروندی و حریم خصوصی افراد را زیر پا گذاشت.

موضوع نگران کننده درباره این اسکنرها ان است که این دستگاه ها قابلیت ذخیره تصاویر گرفته شده از بدن برهنه افراد را دارند و فقط در فلوریدا 35هزار قطعه عکس از اسکنرها بدست آمده و هر کدام از این اسکنرها از 10 هزار تا 170 هزار دلار قیمت دارند که در 58 فرودگاه آمریکا نصب شده و در انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند و نیجریه نیز این دستگاه ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

همان گونه که اشاره شد این اسکنرها قابلیت ذخیره عکس های گرفته شده از بدن افراد را دارند و در حال حاضر گزارش هایی در مورد سوءاستفاده از این تصاویر ذخیره شده وجود دارد که رسانه های توجه زیادی به آنها نکرده اند.

4- آفریقا هسته ای می شود

خبر ساخت آسیابهای بادی برای تولید برق در آفریقا بدون شک با استقبال خوبی از سوی غرب مواجه می شود اما حقیقت آن است که آفریقا به شدت به دنبال آن است تا نیاز روز افزون خود به انرژی را تامین کند. و در این راه انرژی هسته ای موردی است که کمک زیادی به این قاره می کند. در هر حال حاضر فقط دو نیروگاه هسته ای در قاره افریقا وجود دارد که هر دوی آنها در آفریقای جنوبی قرار دارند اما شکی در آن نیست که به زودی اغلب کشورهای این قاره همچون مصر حرکت شتابان خود به سمت هسته ای شدن را سرعت خواهند بخشید.

5- افزایش استفاده از گوشت بره و گوسفند

تجارت نفت و طلا را فراموش کنید زیرا ممکن است به زودی سرمایه گذراران سرشناس به سمت ساخت مراتع و دامداری های بزرگ برای پرورش گوسفند بروند.

برای اولین بار در تاریخ استرالیا در سال جاری میلای استرالیا هر یک از گوسفندان خود را به بهای بیش از 100 دلار فروخت و فائو ( سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل ) پیش بینی کرده که در پنج سال آینده جهان با کمبود 300 هزار راس گوسفند مواجه خواهد بود. و این خبر بدی برای مصرف کنندگان گوشت گوسفند در خاورمیانه و آسیا است که ذائقه آنها به گوشت گوسفند عادت دارد.

6- پایان سیاست تک فرزندی

سرانجام پس از سالها کشمکش، چین در ماه سپتامر اعلام کرد که سیاست تک فرزندی خود را کنار گذشته و از این پس خانواده های چینی می توانند بیش از یک فرزند داشته باشند.

چین این سیاست را سالها قبل با هدف کنترل جمعیت خود به اجرا گذاشت اما اکنون که سن جمعیت این کشور رو به پیری است و اقتصاد پویای چین نیاز به نیروی فعال دارد پکن سیاست تک فرزندی را لغو کرده است.

7- اخبار خوب از آمازون

از نشت نفت گرفته در خلیج مکزیک تا اقدامات آمریکا در کنترل تولید گازهای گلخانه ای، اغلب اخبارهای مربوط به محیط زیستی که در سال 2010 منتشر شد اگر نگوئیم وحشتناک اخبار ناخوشایندی بودند. اما اقدامات انجام شده توسط برزیل در آمازون را می توان به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت خبری که رسانه ها توجه چندانی به آن نشان ندادند.

مجموع تصاویر ماهواره ای تهیه شده از فراز برزیل نشان می دهد که روند تخریب جنگل در این کشور در سال 2010 تقریبا به نصف رسیده و در مقایسه با سال 2004، کاهش 85 درصدی را نشان می دهد.

8- جنگ قبیله ای مواد مخدر

در حالیکه خشونتهای مربوط به مواد مخدر در شمال مکزیک از کنترل دولت این کشور خارج شد و ایالت آریزونا قانون جدیدی را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی مکزیکی به داخل آمریکا وضع کرد اما با این وجود تنشهای بوجود آمده در این رابطه هیچگاه به پای بحران موجود در جنوب مرزهای آمریکا نرسید.

"تونو اودهوم" جایی بود که خشونتهای مربوط به مواد مخدر در آن بیداد می کرد. تونو اودهوم منطقه ای در دو طرف مرز آمریکا با مکزیک است که تنها مانع قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر از این منطقه حصارهایی است که توسط دو کشور در این منطقه کشیده شده است.

در حالی که آمریکا در دهه 1990 و به ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر تلاش زیادی برای حفاظت از مرزهای خود کرد اما این منطقه از توجه مقامات مرزی آمریکا دور ماند و نتیجه آن شد که اکنون اغلب قاچاقچیان تونو اودهوم را برای انتقال مواد خود در نظر می گیرند و بین 5 تا 10 درصد از ماری جوانای تولید شده در مکزیک از این منطقه وارد آمریکا می شود.

بر اساس این گزارش، قاچاقچیان برای هر راننده ای که بتواند به مدت 45 دقیقه در این مرز رانندگی کند مبلغ دو هزار دلار می پردازند و این موضوع تبدیل به رقابتی خطرناک در میان ساکنان منطقه شده است.

9- گردشگر سلولهای بنیادی

یکی از اولین اقدامات اوباما پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا لغو کردن محدودیت های موجود در آمریکا در مورد تحقیقات پزشکی بود. سالها قبل این نکته ثابت شده بود که با استفاده از سلولهای بنیادی که از جنین انسان بدست می آید بیمارهای متعددی از قبیل پارکینسون، دیابت و ..و را حل می کند اما به دلیل محدودیت هایی که از سوی کلیسا و دولت آمریکا موجود بود برخی بیمارن برای بهره مند شدن از مداوا با استفاده از سلولهای بنیادی تصمیم به ترک آمریکا گرفتند.

در همین رابطه در ماه آگوست گزارشی در انگلیس منتشر شد که نسبت به افزایش "گردشگران سلولهای بنیادی" هشدار می داد. در این گزارش همچنین به سوءاستفاده شیادان از این گردشگران هشدار داده شده و به مواردی اشاره شده بود که به دلیل کم آگاهی منجر به مرگ بیماران در پی مداوا از طریق سلولهای بنیادی شده بود.

10-رشد افراط گرایی و تروریسم در جنوب هند

پدیده افراط گرایی در جنوب هند رشد زیادی در سالهای اخیر داشته و القاعده تبلیغات بسیار گسترده ای در این منطقه انجام می دهد.

در ماه های گذشته خبرهای متعددی درباره حملات افراط گرایان دینی در جنوب هند وجود داشت اما رسانه های غربی توجهی به آن نکردند و توجه آنها به موضوع کشمیر و حادثه تروریستی بمبئی بود و این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل هند موضوع افراط گرایی در جنوب می تواند حتی منجر به سقوط این کشور شود.