تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع ومعادن گزارش داد: در دوره زمانی یادشده میزان تولید خودروهای سواری بالغ بر878هزارو304دستگاه بوده که رشد2/19 درصدی را نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل را گواه است.

بیشترین خودروهای تولید شده در گروه خودروهای سواری شامل پراید نسیم و صبا بالغ بر 296هزار و794دستگاه، پژو 206 به تعداد 103هزار و377دستگاه، پراید نسیم و صبای دو گانه سوز بالغ بر 104هزارو 458دستگاه، انواع پژو 405اعم از انژکتوری و دو گانه سوز انژکتوری بالغ بر135 هزارو 318 دستگاه، پژو پارس به تعداد 56هزار و 257دستگاه، سمند بالغ بر 131هزارو 193دستگاه، پژو روآ به تعداد25هزار و982دستگاه وتندر 90 به تعداد 29هزارو 513دستگاه تولید شده است.

سایر گروه‌های خودرو سازی در 8 ماهه منتهی به آبان ماه سال 89، در گروه وانت بالغ بر119هزارو 388دستگاه، در گروه کامیون به تعداد 22هزارو925دستگاه، در گروه دو دیفرانسیل به تعداد 9هزارو725 دستگاه، در گروه مینی بوس به تعداد 2هزارو 233دستگاه و در گروه اتوبوس بالغ بریک هزارو764 دستگاه تولید داشته اند.

در آبان ماه سالجاری تعداد 151هزارو 533 دستگاه انواع خودرو، با رشد 5/14درصد نسبت به سال گذشته تولید شده و تعداد خودروهای سواری تولیدی در آبان ماه امسال نیزبالغ بر 127 هزارو 9 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل رشد 15 درصدی را نشان می دهد.