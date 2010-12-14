تدوین 2 طرح مقابله با آتش سوزی جنگلها/ احتمال آتش سوزی مجدد در شمال

علی سلاجقه در گفتگو با مهر از مهار آتش در جنگلهای مازندران و گیلان خبرداد و گفت: آتش در این جنگلها مهار شده است اما باد گرمی که از ارتفاعات می وزد احتمال آتش سوزی دوباره را بوجود می آورد.

وی افزود: امیدوار هستیم که با بارش باران در این روزها از خشکی جنگل و گرمی هوا کاسته شود و آتش سوزی ها هم پایان یابد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص ادامه آتش سوزی در جنگلهای هیرکانی تصریح کرد: متاسفانه کمبود دید هلیکوپترها و منطقه صعب العبور در جنگلهای استان گلستان مبارزه با آتش سوزی را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوریکه به دلیل ارتفاع زیاد حداقل آب در آب پاشی با هلیکوپتر به جنگل می رسد.

سلاجقه با بیان اینکه هلیکوپترها تنها 3 تا 4 ساعت امکان فعالیت دارند، افزود: بیشتر عملیات مهار آتش سوزی توسط یگان حفاظت از جنگلها، مردم، ارتش ، سپاه و دیگر نهاد ها انجام می شود و در کل هزار نفر در جنگل گلستان مستقر هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز گلایه نسبت به کمبود اعتبارات، اظهار داشت: دولت باید در اختصاص منابع اعتباری به این بخش تجدید نظر کند و منابع بیشتری را به این امر اختصاص دهد تا تجهیزات، هلیکوپتر و ماشین اطفای حریق برای مواقع اضطراری در اختیار سازمان باشد.

وی با اشاره به تشکیل سازمان آتش نشانی جنگل گفت: با توجه به وضعیت کنونی تشکیل چنین سازمانی ضروری به نظر می‌رسد که باید اعتبارات و شرایط لازم برای آن هرچه زودتر مهیا شود.

سلاجقه ضمن انتقاد از حذف ماده 135 برنامه پنجم، افزود: پیامدهای بی توجهی به جنگل و حذف این ماده از قانون برنامه پنجم از جمله موضوعاتی است که به کمبود اعتبارات و مشکلات جنگل در کشور دامن می زند.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به تدوین 2 طرح برای مقابله با آتش سوزی در جنگل تصریح کرد: این 2 طرح به دولت ارسال شد که متاسفانه برگشت خورد اما با تغییرات در برخی از مواد آن ، دوباره مطرح می شود.

وی نقاط بحرانی آتش سوزی را در محدوده مینودشت و جعفرآباد استان گلستان عنوان کرد و افزود: در این مناطق آتش هنوز مهار نشده است و نیروی یگان محافظت تا نیمه های شب در منطقه مستقر هستند.

سلاجقه با تاکید براینکه جنگل سوزی در این منطقه اتفاق نیافتاده است گفت: جنگلهای هیرکانی از جنگل سوزی در امان مانده است و فقط برگ سوزی اتفاق افتاده است و مخالفان می توانند این موضوع را از نزدیک بینند.