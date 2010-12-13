محدودیتهای ترافیکی ویژه ایام عاشورا و تاسوعا در قم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر‌، سرهنگ فریدون ترکاشوند بیان داشت: از ساعت 24 صبح بیست و چهارم آذرماه سال جاری تا ساعت 24 روز بعد عبور و مرور و پارک هرگونه وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت به استثنای وسایل نقلیه امدادی از پل علیخانی به طرف سه راه بازار ، طول میدان ارم تا میدان شهداء، تقاطع حجتیه میدان بهار تا میدان روح الله، بلوار بهار، خیابان انقلاب از سه راهی ارم تا تقاطع عمار یار و چهارمردان ممنوع است.



وی اظهار داشت: از ساعت هفت صبح مورخه 24 آذر ماه لغایت 23 شامگاه در روز تاسوعا و از ساعت هفت صبح روز 25 آذرماه تا ساعت 24 روز عاشورا در میدان جهاد به طرف چهار راه بازار، خیابان عمار یاسر از بریدگی قبل از هفت متری باجک به طرف عمار یاسر چهار مردان، خیابان آذر از میدان میرزای قمی به طرف 45 متری عمار یاسر،‌ خیابان چهار مردان از سه راهی سجادیه به طرف چهار راه عمار یاسر‌، از میدان معلم به طرف بلوار معلم و میدان روح الله و انتهای بلوار عمار یاسر، از تقاطع حجتیه و بهار به طرف خیابان معلم، از تقاطع شهید مصطفی خمینی به طرف تقاطع حجتیه و بهار، از میدان جانبازان به طرف میدان شهداء، از سه راهی پل شهید رجایی به طرف میدان شهید مطهری، ‌از تقاطع غفاری خیابان ایستگاه به طرف میدان شهید مطهری و از تقاطع حجتیه به طرف میدان شهید مطهری محدودیت عبور و مرور برقرار است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از شهروندان خواست تا ضمن همکاری با ماموران راهنمایی و رانندگی در مدت برقراری محدودیت های بالا برای عبور و مرور از مسیرهای جانبی دیگری استفاده کنند.

